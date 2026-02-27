После обстрела ВСУ около 60 тыс. жителей Белгорода остались без света

Гладков: Почти 60 тыс. жителей Белгорода остались без света после обстрела ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Около 60 тыс. жителей Белгорода остаются без электроснабжения после очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики, сообщил в Telegram-канале Гладков.

По его словам, детские сады и школы продолжают работать, так как переведены на резервное энергоснабжение.

Он отметил, что полностью обеспечить резервную генерацию для всей белгородской агломерации невозможно, несмотря на наличие значительных запасов оборудования. Власти и профильные службы продолжают работать над восстановлением подачи электричества, тепла и воды в дома жителей.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о сбое в работе светофоров, на перекрестках работают регулировщики.

Накануне в результате ракетного обстрела в Белгороде произошло технологическое нарушение в электросетях, что привело к отключению около 10 тыс. абонентов и перебоям в водоснабжении в центре города.

В начале февраля Гладков сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после ракетного удара по Белгороду и Белгородскому округу.

В результате атаки ВСУ все городские водозаборы были отключены от электроснабжения, началось подключение к резервным источникам.

Также Гладков застревал в лифте из-за аварийного отключения электричества.