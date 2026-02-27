Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.19 комментариев
Стали известны подробности DDoS атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны
Ресурсы РКН и Минобороны подверглись атаке с имитацией действий пользователей
В ходе DDoS-атаки на информресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны используются сложные схемы, имитирующие действия обычных пользователей.
В Роскомнадзоре подчеркнули, что речь идет о мультивекторном воздействии, затрагивающем различные сетевые уровни, передает РИА «Новости».
По словам сотрудников ведомства, злоумышленники используют методы, имитирующие действия реальных пользователей.
Напомним, в пятницу информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.