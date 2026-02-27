Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.22 комментария
Силы ПВО России сбили 29 украинских БПЛА за три часа
Средства противовоздушной обороны России сбили 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 27 февраля в промежутке с 17.00 до 20.00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА – над территорией Брянской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области», – говорится в сообщении в канале Минобороны в мессенджере Max.
В период с 8.00 до 13.00 мск пятницы российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря. В период с 13.00 до 17.00 были уничтожены 33 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями.
В ночь на пятницу над Россией нейтрализовали 95 украинских дронов.