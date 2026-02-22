Кравцов сообщил, в каких классах школьники будут изучать обществознание

Tекст: Катерина Туманова

«Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет. С 1 сентября 2025 года обществознание осталось для учеников 8-11-х классов, с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в 9-11-х классах», – сказал Кравцов РИА «Новости».

Он уточнил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для 9–11-х классов завершена.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что обществознание для учеников пятых-седьмых классов отменили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения заменило обществознание профильным ЕГЭ для абитуриентов педвузов. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет.



