Зеленский рассказал о якобы «покушении» на него в начале СВО

Tекст: Вера Басилая

Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что его якобы пытались убить. По его словам, инцидент произошел в начале вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

«Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента», – сказал он, не уточняя, кто именно стал жертвой «покушения».

В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.

По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО якобы дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.