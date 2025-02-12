За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Зеленский рассказал о якобы «покушении» на него в начале СВО
Владимир Зеленский заявил, что на него якобы пытались совершить «покушение» некоторые люди в начале СВО, сообщила The Guardian.
Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что его якобы пытались убить. По его словам, инцидент произошел в начале вооруженного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
«Были выстрелы, погибли некоторые люди в офисе президента», – сказал он, не уточняя, кто именно стал жертвой «покушения».
В начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.
По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.
Ранее сообщалось, что один из полковников госохраны президента Украины в начале СВО якобы дал подчиненным приказ сложить оружие, если российские Вооруженные силы войдут в Киев.