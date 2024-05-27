Стало известно о приказе охране Зеленского сложить оружие при входе ВС России в Киев

Tекст: Ольга Никитина

Речь идет об одном из двух полковников госохраны президента Украины, которого подозревают в покушении на Зеленского.

В начале СВО мужчина заявил, что представители госохраны не являются вооруженными силами страны и защищать Украину не обязаны. Он также отметил, что им недостаточно платят, чтобы организовывать на территории страны Брестскую крепость, передает «Вечерняя Москва».

Доносить на руководителя подчиненные не стали, списав это на эмоциональную реакцию на начало боевых действий.

Напомним, в начале мая СБУ заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на Зеленского.