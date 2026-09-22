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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 06:30 • Новости дня

    Reuters: США решили открыть две новые военные базы в Гренландии

    Tекст: Катерина Туманова

    США планируют восстановить военную базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще одну на восточном побережье, которая сейчас используется датской службой патрулирования собачьих упряжек.

    «По словам двух очевидцев, речь идет о Нарсарсуаке, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуи Вест Уан» в 1950-х годах, и Местерсвиге, военном форпосте, используемом датским подразделением спецназа «Сириус», – передает Reuters.

    Ожидается, что Дания, Гренландия и США подпишут новое соглашение на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во вторник.

    Текст соглашения не был обнародован, и три источника, знакомых с условиями сделки, заявили, что его детали не будут окончательно согласованы до момента подписания.

    Представитель Белого дома отказался комментировать детали соглашения, повторив ранее сделанное заявление, что его подписание во вторник «обеспечит и защитит безопасность Гренландии и Соединенных Штатов».

    Дания заявляет, что соглашение передает обеспечение безопасности в Арктике под надзор Организации Североатлантического договора, военно-оборонного альянса, а не оставляет это исключительно на откуп США и Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США обследовали аэродром в Гренландии для нужд НАТО. Американский президент объявил о соглашении США и Дании по Гренландии. Ранее он заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии.

    21 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии

    Трамп заявил о планах покупать у Белоруссии удобрения по ценам ниже канадских

    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о проработке масштабного соглашения по приобретению калийных удобрений у Минска по ценам значительно ниже канадских.

    Американские власти в настоящий момент обсуждают детали масштабного импорта, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

    «Соединенные Штаты работают над крупной сделкой по закупке поташа из Белоруссии», – написал Трамп. Он также добавил, что стоимость белорусских удобрений окажется существенно ниже сумм, которые Вашингтон сейчас платит Канаде за аналогичные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Соединенные Штаты отменили санкции против белорусского калия.

    Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал подготовку масштабного соглашения с Вашингтоном.

    В начале этого месяца белорусский лидер сообщил об отгрузке партии удобрений для американского рынка.

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    21 сентября 2026, 13:39 • Новости дня
    Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили Трампу судом

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейское издание Politico и американские телеканалы CNN и MSNOW объявили о подаче иска к президенту США Дональду Трампу из-за лишения их журналистов аккредитации в Белом доме.

    СМИ требуют признать запрет неконституционным и восстановить доступ репортеров в правительственный комплекс. Журналисты расценили действия администрации как «прямое нападение на Первую поправку» к Конституции США, пишет Politico.

    В иске также фигурируют руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, директор по коммуникациям Стивен Чунг и глава Секретной службы Шон Карран. Истцы утверждают, что запрет был введен без предварительного уведомления и нарушает право на надлежащую правовую процедуру.

    Трамп объявил о запрете на доступ для этих СМИ 18 сентября, сославшись на «накопившиеся за последние годы истории» и обвинив журналистов в преднамеренном написании негативных новостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные руководство телеканала MS NOW ответило на запрет посещать американскую администрацию. На прошлой неделе Дональд Трамп закрыл доступ в Белый дом репортерам трех СМИ. В прошлом году Вашингтон объяснил оскорбительные слова президента в адрес журналистки.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    BFMTV: Макрон собрался подтолкнуть Трампа к «правильным решениям» по Украине

    BFMTV: Макрон подтолкнет Трампа к «правильным решениям» по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести откровенную беседу с Дональдом Трампом при встрече на полях Генассамблеи ООН, чтобы повлиять на его решения по поддержке Украины.

    Французский лидер Эммануэль Макрон проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Представители окружения президента Франции сообщили, что беседа состоится в понедельник, 21 сентября, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН, передает телеканал BFMTV.

    «Это всегда хорошая возможность задать тон перед началом этой важной недели Генеральной Ассамблеи и откровенно подискутировать с президентом Соединенных Штатов, как это всегда делает президент Республики. Как и всегда в критические моменты, это будет возможность направить президента Трампа к правильным решениям, особенно в отношении Украины, чтобы продолжить усилия по поддержке Украины и усилить давление на Россию», – отметили в Елисейском дворце.

    Встреча политиков запланирована на 17:35 по местному времени или на 23:35 по парижскому, накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP на Украине. В июле президент Франции объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP.

    Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

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    21 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Вэнс: США ожидают прогресса по Украине после встречи Трампа с Зеленским

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает на позитивные сдвиги в урегулировании конфликта на Украине благодаря скорой встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

    Вэнс выразил надежду на продвижение в разрешении украинского кризиса после грядущих переговоров Трампа с Зеленским, передает РИА «Новости». «Я всегда с оптимизмом смотрю на то, что мы сможем добиться прогресса», – подчеркнул политик.

    Согласно информации вице-президента, диалог на высшем уровне между Трампом и Зеленским запланирован на 22 или 23 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле вице-президент США Джей Ди Вэнс настоял на переходе украинских войск к оборонительной тактике.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

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    21 сентября 2026, 08:14 • Новости дня
    Российские оружейники напечатали титановые детали для автоматов на 3D-принтере

    Ростех изготовил партию титановых дульных тормозов методом 3D-печати

    Tекст: Мария Иванова

    В России освоили выпуск деталей для стрелкового оружия на 3D-принтере, напечатав первую партию титановых дульных тормозов весом до 300 граммов.

    Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации выпустил партию комплектующих для стрелкового вооружения, передает Telegram-канал госкорпорации Ростех.

    Специалисты изготовили дульные тормоза-компенсаторы-пламегасители всего за одни сутки. Для печати применялся отечественный титановый порошок и метод селективного лазерного сплавления.

    Инновационный подход позволил создать устройства, которые значительно легче своих классических аналогов. Масса одного такого изделия не превышает 300 граммов. Деталь крепится на ствол, эффективно гасит вспышку и снижает отдачу при стрельбе.

    Напечатанный элемент имеет сложную геометрию с рельефными перегородками и отверстиями под углом. Производить подобные детали традиционными методами долго, дорого и чревато геометрическими отклонениями. Использование 3D-печати помогло существенно ускорить процесс и заметно снизить себестоимость готовой продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский рынок аддитивных технологий достиг объема в 22,3 млрд рублей в 2025 году.

    Объединенная двигателестроительная корпорация наладила выпуск силовых установок из полностью отечественных деталей.

    Специалисты Ростеха увеличили объемы ремонта и модернизации стрелкового оружия на 10%.

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    22 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Bloomberg: Индия из-за угроз США может сократить закупки нефти из России

    Bloomberg: Индия из-за США может сократить закупки нефти у России

    Tекст: Катерина Туманова

    Индийские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить закупки сырой нефти из России из-за нового законопроекта США о санкциях, который повышает угрозу введения новых пошлин.

    Третий по величине в мире покупатель нефти – Индия – в последние месяцы закупал более половины своего импорта у России, пытаясь компенсировать высокие цены и продолжающиеся перебои в поставках с Ближнего Востока.

    Однако, по словам источников, участвующих в переговорах, в последние несколько дней ведущие переработчики начали серьезно искать альтернативные решения, передает Bloomberg.

    Агентство отмечает, что заменить российские поставки будет непросто, учитывая, что их объемы значительно превышают объемы поставок, например, из Венесуэлы или Ирана, а цены высоки.

    По данным Argus Media, в конце прошлой недели российская нефть марки Urals, поставленная в Индию, стоила около 133 долларов за баррель, в то время как ближневосточные сорта, такие как Oman и Murban, были на несколько долларов дороже.

    При этом Индии требуется больше нефти, поскольку новый нефтеперерабатывающий завод в Раджастане и расширение существующих предприятий приближают объемы закупок к рекордному уровню в 5,4 млн баррелей в день.

    Переговоры по российской нефти с поставкой в ​​ноябре должны начаться в последнюю неделю этого месяца, что поместит следующий цикл закупок в период неопределенности.

    «Индия будет следить за тем, применит ли Вашингтон санкционные меры ко всем крупным российским покупателям энергоносителей, включая Китай», – сообщили источники агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал закон о новых санкциях против России, который позволяет накладывать стопроцентные пошлины на товары из стран-импортеров российских энергоресурсов.

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва в контакте с торговыми партнерами, которые не приемлют санкций США.

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    21 сентября 2026, 08:38 • Новости дня
    Латвия, Литва и Эстония выразили желание закупить японские вооружения

    Kyodo News: Латвия, Литва и Эстония захотели купить японское оружие

    Tекст: Мария Иванова

    Главы министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии передали министру обороны Японии Синдзиро Коидзуми официальное письмо о заинтересованности в закупке японских вооружений.

    Министры обороны трех стран уведомили об интересе к военной продукции в мае в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    В документе указывались конкретные виды военного снаряжения, однако детальные сведения о потребностях прибалтийских стран не приводятся.

    В конце апреля Токио отменил действовавший запрет на экспорт вооружений. После этого Япония договорилась о поставке Австралии новейших ракетных фрегатов класса «Могами» и начала переговоры о продаже таких кораблей Новой Зеландии.

    Кроме того, Филиппины и Индонезия проявили интерес к получению списанных из состава японских ВМС подержанных ракетных эсминцев и подлодок. Токио обсуждает вопрос поставки этим государствам зенитных и противокорабельных ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Токио пригрозил остановить поставки деталей оружия странам-агрессорам.

    В конце апреля Министерство иностранных дел сообщило о заверениях Японии не поставлять вооружения на Украину.

    В середине апреля японские власти отменили ограничения на экспорт военной продукции.

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    21 сентября 2026, 11:35 • Новости дня
    Песков назвал внутренним делом США запрет Трампа для СМИ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет на доступ ряду американских СМИ в Белый дом внутренним делом США.

    Решение президента США Дональда Трампа ограничить доступ ряду американских изданий в Белый дом является внутренним делом страны, передает РИА «Новости».

    «Мы работаем со всеми журналистами. У нас так не принято. Что касается того, как американцы работают со своими, это их дело, мы в это не вмешиваемся и не любим, когда вмешиваются в наши дела», – сказал Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

    Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MSNOW, а также газете Politico. Он пригрозил подать на них в суд. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что не хочет видеть в Белом доме корреспондентов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN, MSNOW и газеты Politico посещать Белый дом.

    Руководство MSNOW пообещало отстаивать гарантированную американской Конституцией свободу слова.

    Специальный посланник американского лидера Ричард Гренелл назвал современные СМИ обычным предвзятым бизнесом.

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    21 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    ВМС Тайваня приготовились получить первую подлодку собственного производства

    Tекст: Мария Иванова

    ВМС Тайваня в октябре могут получить первую подводную лодку собственного производства «Хайкунь», сообщил председатель Ассоциации безопасности и развития острова Цзи Дунъюнь.

    Подлодка была замечена 21 сентября во время 21-го ходового и 15-го погружного испытания. Цзи Дунъюнь отметил, что все тестовые мероприятия находятся на завершающей стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Taipei Times.

    Морские испытания «Хайкунь» начались 17 июня 2025 года после завершения тестов на суше. Изначально передача субмарины военно-морским силам планировалась на ноябрь 2025 года, но сроки были сдвинуты из-за задержек на этапе испытаний.

    Подводная лодка «Хайкунь» была спущена на воду 28 сентября 2023 года. Ее длина составляет около 70 метров, ширина – восемь метров, высота – 18 метров, а водоизмещение – 2500–3000 тонн. Субмарина вооружена шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами Mk-48 и противокорабельными ракетами UGM-84 «Гарпун».

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что власти Тайваня тратят деньги жителей на ветер, подчеркнув неизбежность воссоединения острова с материковым Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД КНР Ван И заявил о невозможности отделения Тайваня от материкового Китая.

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    21 сентября 2026, 23:26 • Новости дня
    WSJ: Трамп выделит миллиарды на восстановление Ближнего Востока

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в фонд помощи странам Ближнего Востока по восстановлению энергетической инфраструктуры.

    «Администрация Трампа предложила инвестировать 5 млрд долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа», – пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления американских и ближневосточных чиновников и документы.

    Газета отмечает, что этот шаг является неявным признанием того, что семимесячный конфликт потряс мировой энергетический рынок и разрушил региональные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы, восстановление которых обойдется дорого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть 15 сентября взлетели на фоне остановки трубопровода в Саудовской Аравии. Эр-Рияд до максимума нарастил прокачку сырья в обход Ормузского пролива. А президент США заявил о приближении к поворотной точке в войне с Ираном.

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    21 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Минобороны Польши Станислав Взентек сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант постоянной дислокации 15 тыс. американских военнослужащих на территории страны.

    Вашингтон изучает возможность постоянного размещения 15 тыс. своих военнослужащих на территории европейской страны, передает ТАСС. «Американцы продолжат в течение следующих двух-трех месяцев изучать возможности своего присутствия в Европе. Однако я уверен, что решение о постоянной базе будет принято и мы узнаем ее местоположение. В конечном итоге речь идет о 15 тыс. американских солдат в Польше», – заявил Взентек в эфире радиостанции RMF FM.

    По его словам, затраты на создание инфраструктуры для контингента США могут превысить 4 млрд долларов. Сейчас в стране находятся от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. американских солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о значительных успехах в создании американской военной базы на польской территории.

    Власти республики предложили Вашингтону пять возможных локаций для размещения постоянного военного объекта.

    Правительство страны заранее начало подготовку логистических и жилищных условий для приема солдат.

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    22 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Пентагон отменил визит министра обороны Польши

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон отменил запланированную на 23 сентября встречу с вице-премьер-министром и министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, сообщило оборонное ведомство республики.

    «В связи с неотложной просьбой американской стороны запланированный на среду визит в Пентагон заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша будет перенесен. Дата визита в настоящее время уточняется», – сказано в сообщении Минобороны Польши.

    Там добавили, что заместители министра Магдалена Собковяк-Чарнецка и Павел Залевский отправляются в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими партнерами и подготовить дальнейшие соглашения о сотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша предложила США пять локаций для размещения военных баз. Американский лидер заявил о прогрессе в создании военной базы США в Польше. В Минобороны США запланировали разместить на базе в Польше 15 тыс. военных.


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    21 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    Пекин назвал угрозой стабильности американские комплексы Typhon в Японии

    МИД КНР: Американские комплексы Typhon в Японии создали угрозу региону

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что размещенные в Японии американские комплексы Typhon угрожают стратегическому балансу и стабильности всего региона.

    Американские комплексы наземного базирования предназначены для запуска ракет средней и меньшей дальности. Размещение японской стороной системы стратегического наступательного оружия Typhon ускоряет процесс милитаризации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, подобные действия усугубляют риск военной эскалации и гонки вооружений в регионе. Кроме того, наличие американского наступательного вооружения наносит ущерб законным интересам соседних стран в области безопасности.

    Представитель внешнеполитического ведомства Китая прокомментировал ситуацию на фоне недавнего заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому поводу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Россия направила Японии ноту протеста из-за размещения комплексов Typhon США.

    Летом российский МИД пообещал соответствующую реакцию на развертывание аналогичных систем Сеулом.

    В мае Москва сочла появление таких комплексов в Японии угрозой Дальнему Востоку.

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    22 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    Марочко рассказал о попытках ВСУ «срезать клещи вокруг Орехова»

    ВСУ попытались контратаковать и удержать ореховский плацдарм

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские войска предпринимают попытки контратаковать в Запорожской области, чтобы сохранить контроль над ореховским плацдармом и не допустить окружения своих сил, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    Командование Вооруженных сил Украины прилагает все усилия для удержания позиций на ореховском направлении и пытается ликвидировать угрозу окружения в Запорожской области, передает ТАСС.

    «По моей информации, сейчас они ведут контратаки с северо-востока по направлению Новопавловки и с северо-запада по направлению Червоной Криницы, то есть украинские боевики пытаются срезать те клещи, которые формируются вокруг Орехова. Также севернее Орехова сейчас идут очень серьезные бои», – отметил Марочко.

    За прошедшие выходные российские военнослужащие провели зачистку территорий к юго-западу и юго-востоку от города.

    «Для того, чтобы продвигаться дальше, нам, прежде всего, нужно подчистить свои фланги, обезопасить себя, а потом уже продвигаться», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли под контроль южные окраины Орехова. Российские войска разрезали пополам оборону ВСУ в Орехове. Российские войска с 19 сентября начали бои в центральных кварталах Орехова.

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    22 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп пообещал оспорить иск лишенных доступа в Белый дом СМИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пообещал подать апелляцию на судебный иск трех крупных телеканалов и изданий – CNN, MSNOW и Politico, требующих вернуть им доступ в Белый дом.

    Американский лидер намерен оспорить судебный иск CNN, MSNOW и Politico, которые требуют восстановить доступ в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Вне всякого сомнения и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и угрожают нашей национальной безопасности, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», – написал Трамп в Truth Social.

    Журналистов, публикующих подобные материалы, Трамп назвал клоунами, намеренно искажающими факты. По его мнению, почти все статьи о нем подаются в ложном ключе и угрожают Соединенным Штатам.

    Запрет на работу трех изданий в Белом доме был введен 18 сентября из-за распространения названных Трампом фейковых новостей. На следующий день представителям прессы отказали в доступе, деактивировав или изъяв их пропуска. В ответ на это СМИ подали в суд на администрацию США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США заявил о смерти американской журналистики. Руководство телеканала MS NOW пообещало отстаивать свободу слова. Три лишенных аккредитации в Белом доме СМИ пригрозили президенту судом.

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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