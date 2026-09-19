Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии

Трамп объявил о передаче Данией США контроля над безопасностью Гренландии

Tекст: Антон Антонов

«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

По словам американского лидера, договоренность не потребует от США никаких затрат, но снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения по поводу арктической территории.

«По моему поручению мы работаем с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США будут всегда иметь возможность сделать то, что нужно в Гренландии с целью безопасности и защиты Гренландии и США», – заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что теперь ни один противник США не сможет создать военную базу или получить военное присутствие в Гренландии, а также осуществлять там чувствительные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.

Он добавил, что Вашингтон немедленно начнет процесс развертывания крупного военного присутствия в подходящих районах острова и намерен сотрудничать с местным населением в вопросах развития и строительства.

Госсекретарь США Марко Рубио объяснил телеканалу Fox News причину сделки нехваткой у Дании средств для защиты Гренландии. Он отметил, что и Копенгаген, и власти острова понимают отсутствие у них финансовых возможностей для обороны территории в случае нападения или угрозы, тогда как Соединенные Штаты такими ресурсами располагают.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

Рубио обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить защиту острова на протяжении многих лет.

Белый дом связал вопрос контроля над Гренландией со сдерживанием агрессивных действий России и Китая в Арктике.