Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии
Трамп объявил о передаче Данией США контроля над безопасностью Гренландии
Соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком достигнуто, оно передает США постоянный контроль над безопасностью Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.
«Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
По словам американского лидера, договоренность не потребует от США никаких затрат, но снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения по поводу арктической территории.
«По моему поручению мы работаем с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США будут всегда иметь возможность сделать то, что нужно в Гренландии с целью безопасности и защиты Гренландии и США», – заявил Трамп.
Трамп подчеркнул, что теперь ни один противник США не сможет создать военную базу или получить военное присутствие в Гренландии, а также осуществлять там чувствительные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.
Он добавил, что Вашингтон немедленно начнет процесс развертывания крупного военного присутствия в подходящих районах острова и намерен сотрудничать с местным населением в вопросах развития и строительства.
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил телеканалу Fox News причину сделки нехваткой у Дании средств для защиты Гренландии. Он отметил, что и Копенгаген, и власти острова понимают отсутствие у них финансовых возможностей для обороны территории в случае нападения или угрозы, тогда как Соединенные Штаты такими ресурсами располагают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.
Рубио обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить защиту острова на протяжении многих лет.
Белый дом связал вопрос контроля над Гренландией со сдерживанием агрессивных действий России и Китая в Арктике.