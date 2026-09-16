Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз

Американские военные показали кадры разрушений на базах США после ударов Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американские военнослужащие показали кадры разрушений на базах США в Саудовской Аравии и Кувейте, вызванных ударами Ирана, передает ТАСС.

«Нашим базам нанесен серьезный ущерб, о котором не сообщили американской общественности. Мы стоим с закрытыми глазами и получаем удары по лицу», – сообщил один из солдат, находящихся в зоне дислокации.

На фотографии с авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии виден самолет Boeing E-3 Sentry, хвост которого отломился от фюзеляжа в результате попадания снаряда. Фотографии с базы Кэмп-Бюринг в Кувейте показывают разрушенные здания и автомобили.

Ранее в отчете Бюджетного управления Конгресса сообщалось, что конфликт с Ираном будет обходиться американцам в два-три млрд долларов ежемесячно. На первые пять месяцев войны уже ушло 38 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные атаковали базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. Позже беспилотники Исламской Республики нанесли удары по трем американским объектам в Кувейте. Перед этим президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.