Расходы США на конфликт с Ираном превысили 100 млрд долларов

Tекст: Антон Антонов

По данным ресурса, расходы Вашингтона на операцию против Ирана превысили 100 млрд долларов, тогда как Пентагон точные суммы по-прежнему не раскрывает, передает РИА «Новости».

В оценку включены затраты на содержание персонала и кораблей, переброшенных в регион, а также другие сопутствующие расходы. Методика портала опирается на доклад Пентагона Конгрессу, где указывалось, что первые шесть дней кампании стоили 11,3 млрд долларов, после чего ежедневные траты составили 1 млрд долларов.

В последний раз Пентагон официально отчитывался о расходах в конце апреля: тогда исполняющий обязанности главы финансового отдела ведомства Джулс Херст озвучил сумму около 25 млрд долларов.

На следующий день американские СМИ со ссылкой на информированные источники предупредили, что фактическая стоимость операции может оказаться почти вдвое выше, поскольку не учитываются затраты на восстановление баз, поврежденных ответными ударами Тегерана.

Вскоре Херст поднял оценку до 29 млрд долларов, включив в нее ремонт техники и доставку военных в регион, однако данные о восстановлении авиабаз так и не представил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в мае о расходах США на удары по иранским объектам в размере около 100 млрд долларов.

США подтвердили удар по иранскому острову Кешм.