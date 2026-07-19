Названы три задачи авианосца «Шарль де Голль» в Средиземном море

Макрон поручил авианосцу «Шарль де Голль» оценивать ситуацию на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль» и сопровождающая его ударная группа недавно завершили развертывание в районе Ормузского пролива, передает ТАСС. Корабли привлекли к выполнении миссии по контролю обстановки в кризисных регионах, сообщил командующий группировкой адмирал Тибо Одо де Поссес.

«Когда в начале марта мы прибыли в восточную часть Средиземного моря, президент республики Эмманюэль Макрон определил три приоритета. Первый заключался в обеспечении безопасности французских объектов, наших граждан и военнослужащих, развернутых в регионе», – заявил французский военачальник.

По словам адмирала, вторым поручением главы государства стала защита Кипра как союзника Парижа и члена Евросоюза. Третьей задачей было продолжение оценки ситуации на Украине и в Ливане на фоне действий Израиля. При этом военный не стал уточнять конкретную роль кораблей при мониторинге украинского кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, флагман французского флота авианосец «Шарль де Голль» завершил свою длительную ближневосточную миссию. В порту Тулона корабль пройдет плановое техническое обслуживание. Весной президент Франции Эммануэль Макрон перебросил этот авианосец в акваторию Средиземного моря.