Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова подчеркнула: «С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», передает РИА «Новости».

Она также отметила, что запуск совместного проекта наносит еще больший урон отношениям Москвы и Токио, а Япония, оказывая поддержку Украине, всё глубже втягивается в украинский конфликт. Захарова добавила, что действия японской стороны еще больше осложняют и без того напряжённые отношения между двумя странами.

В марте Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.

Ранее Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.