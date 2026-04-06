Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Захарова назвала враждебным шагом запуск проекта Украины и Японии в сфере БПЛА
Москва рассматривает запуск проекта сотрудничества японской компании Terra Drone Corporation с украинским разработчиком Amazing Drones как враждебный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула: «С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», передает РИА «Новости».
Она также отметила, что запуск совместного проекта наносит еще больший урон отношениям Москвы и Токио, а Япония, оказывая поддержку Украине, всё глубже втягивается в украинский конфликт. Захарова добавила, что действия японской стороны еще больше осложняют и без того напряжённые отношения между двумя странами.
В марте Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.
Ранее Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.