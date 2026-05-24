В МИД рассказали о подготовленных Москвой предложениях к плану США по Украине

В МИД подготовили предложения к плану США по Украине

Tекст: Катерина Туманова

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», – сказал он РИА «Новости».

Ранее в администрации США подтвердили факт создания плана по урегулированию ситуации на Украине. Американская сторона отмечала, что детали документа не подлежат обсуждению до завершения работы над ним. В Кремле подчеркивали готовность к диалогу и приверженность переговорам в Анкоридже.

Президент России Владимир Путин в 2025 году указывал, что американские инициативы могут стать базой для финального мирного соглашения. Однако детального обсуждения документа с российской стороной на тот момент не проводилось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал путь к миру на Украине очень долгим.