В МИД рассказали о подготовленных Москвой предложениях к плану США по Украине
Российские специалисты завершили разработку конструктивных инициатив к американскому плану урегулирования украинского кризиса, которые готовы представить на следующей встрече, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», – сказал он РИА «Новости».
Ранее в администрации США подтвердили факт создания плана по урегулированию ситуации на Украине. Американская сторона отмечала, что детали документа не подлежат обсуждению до завершения работы над ним. В Кремле подчеркивали готовность к диалогу и приверженность переговорам в Анкоридже.
Президент России Владимир Путин в 2025 году указывал, что американские инициативы могут стать базой для финального мирного соглашения. Однако детального обсуждения документа с российской стороной на тот момент не проводилось.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал путь к миру на Украине очень долгим. Politico сообщило о снижении интереса Трампа к Украине. В апреле Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном.