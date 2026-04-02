Пленный сообщил о подготовке фейковых видео ВСУ после потери Константиновки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ершов рассказал, что украинское командование начало принуждать военнослужащих снимать свои перемещения по улицам Константиновки, чтобы впоследствии использовать эти записи для публикации фейковых сообщений о контроле над городом, передает РИА «Новости». Он отметил: «Командование начало заставлять нас снимать перемещения по городу и улицам Константиновки. Делается это с целью, чтобы, когда мы отступим, уйдем из Константиновки, можно было выкладывать эти видео в интернете и чтобы наш народ думал, что мы все еще находимся там».

В середине марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что более 60% территории Константиновки находится под контролем ВС России, а уличные бои идут в северо-восточной части города. По его словам, российские войска вышли на юго-западные окраины Константиновки и продолжают наступление вглубь городской застройки.

Константиновка расположена на севере ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка и является крупным транзитным железнодорожным узлом. Город играет стратегическую роль для ВСУ в обеспечении снабжения краматорско-славянской группировки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский боец с позывным «Верум» рассказал о массовой сдаче в плен из-за истощения штурмовиков 5-й отдельной бригады ВСУ в Константиновке.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил об отступлении частей ВСУ из центра Константиновки с оставлением техники и раненых.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о бегстве украинских войск из центра города под огневым давлением и о зачистке российскими штурмовыми подразделениями крупного опорного пункта на востоке Константиновки.