Зеленский на Кипре назвал новые сроки окончания украинского конфликта
Глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС на Кипре объявил, что украинский конфликт может быть завершен в течение полугода.
По словам Зеленского, переговоры «достигли нового рубежа» вместе с европейскими партнерами и США и всеми участниками «коалиции желающих».
«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», – приводит РИА «Новости» его слова со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».
Председательство Кипра продлится в ЕС до 30 июня 2026 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский на Рождество улетел на Кипр. Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня. Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования.