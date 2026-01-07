Киев и Брюссель решили использовать парижскую декларацию для урегулирования

Фон дер Ляйен: Киев и Брюссель используют парижскую декларацию для урегулирования

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о положительном исходе переговоров с Владимиром Зеленским в Никосии на Кипре, передает ТАСС. По ее словам, Киев и Брюссель планируют сделать парижскую декларацию, предполагающую отправку европейских военных на Украину после прекращения огня, основой для мирного урегулирования.

В социальной сети X (заблокирована в РФ) фон дер Ляйен написала: «Хорошая встреча с Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности – это ключевой шаг в работе по достижению свободного и справедливого мира для Украины». Она добавила, что Брюссель считает будущий прием Украины в ЕС «ключевой гарантией безопасности самой по себе».

Аналогичное заявление сделал и глава Евросовета Антониу Кошта, который вместе с фон дер Ляйен находится на Кипре по случаю передачи председательства Республике Кипр в Совете Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее СМИ назвали просьбы Евросоюза к США о гарантиях безопасности для войск на Украине странными и унизительными.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет также охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как «опасную ересь».

Напомним, во вторник Британия и Франция подписали в Париже декларацию о создании военных баз по всей Украине в случае прекращения огня.