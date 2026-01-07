«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.0 комментариев
Депутат Шеремет назвал ересью планы по размещению войск на Украине
Парламентарий из Крыма подверг резкой критике идею создания иностранных военных баз на Украине, назвав ее опасной и не соответствующей реальности.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как опасную ересь, передает РИА «Новости».
Комментируя инициативу, Шеремет отметил, что подобные заявления западных лидеров не соответствуют действительности и тенденциям в мире.
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации лидерами коалиции о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
По словам Стармера, Британия и Франция планируют создать военные базы и склады техники по всей территории страны для поддержки ВСУ.
Шеремет добавил, что западная демократия, по его мнению, не выдержала испытания и утратила доверие, показав свою агрессивную сущность.
Он подчеркнул, что Россия расценит подобные действия как вмешательство во внутренние дела и вероломную интервенцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Франции после заявления о готовности отправить военных на Украину.
Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Запад использует украинцев как инструмент давления на Россию и рассчитывает ее истощить.
Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет рассмотрен парламентом отдельно.
Финляндия сообщила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали и формат участия пока не определены.