Tекст: Денис Тельманов

Депутат Госдумы Михаил Шеремет охарактеризовал декларацию так называемой «коалиции желающих» о размещении иностранных войск на Украине как опасную ересь, передает РИА «Новости».

Комментируя инициативу, Шеремет отметил, что подобные заявления западных лидеров не соответствуют действительности и тенденциям в мире.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о подписании в Париже декларации лидерами коалиции о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

По словам Стармера, Британия и Франция планируют создать военные базы и склады техники по всей территории страны для поддержки ВСУ.

Шеремет добавил, что западная демократия, по его мнению, не выдержала испытания и утратила доверие, показав свою агрессивную сущность.

Он подчеркнул, что Россия расценит подобные действия как вмешательство во внутренние дела и вероломную интервенцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Франции после заявления о готовности отправить военных на Украину.

Бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Запад использует украинцев как инструмент давления на Россию и рассчитывает ее истощить.

Премьер-министр Британии Кир Стармер отметил, что вопрос отправки войск на Украину после прекращения огня будет рассмотрен парламентом отдельно.

Финляндия сообщила о намерении присоединиться к международным инициативам по обеспечению мира на Украине, но детали и формат участия пока не определены.