Президент Финляндии Стубб заявил об участии страны в обеспечении мира на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна в какой-либо форме примет участие в обеспечении мира на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, точный формат участия Финляндии еще не согласован.

Во вторник в Париже прошла встреча так называемой «коалиции желающих» на высшем уровне, где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая создание многонациональных сил.

В переговорах участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

«Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем», – заявил Стубб в эфире телерадиовещателя Yle.

Президент уточнил, что коалиция планирует создать многонациональную группу поддержки Украины, но роль Финляндии остается неясной.

Он добавил, что вопрос о направлении миротворческих сил на Украину на встрече не обсуждался.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо говорил, что страна поддержит меры по обеспечению безопасности Украины, но не будет участвовать в предоставлении гарантий безопасности.

МИД России подчеркивал, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине недопустим и может привести к резкой эскалации.

В министерстве также называли подобные заявления европейских государств подстрекательством к продолжению конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, декабрьский «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал рекордный уровень враждебности Британии и Германии, а также резкий скачок показателей Польши и Эстонии.

Представители Финляндии и Эстонии к концу 2025 года поменяли свою риторику и больше не разделяют западный миф о намерении России якобы напасть на НАТО.

Финляндия усиливает свою авиагруппировку, оснащая истребители F-35A современными ракетами для повышения боеготовности. Финские вооруженные силы готовятся к возможному противостоянию с Россией.