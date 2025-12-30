Tекст: Станислав Лещенко

Президент Финляндии Александр Стубб в уходящем году стал фигурировать в качестве сторонника переговоров с Россией. Он неоднократно делал разные заявления, так или иначе сводившиеся к необходимости начала переговорного процесса и доведения его до успешного завершения.

Например, в декабре Стубб выступил в поддержку главы Нацразведки США Тулси Габбард, на которую пролились потоки грязи за ее заявление о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Стубб сказал, что разделяет оценку Габбард: «У России не интереса нападать на Финляндию». Стубб считает, что европейским лидерам необходимы прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным – и полагает, что «справедливый мир» на Украине маловероятен, а вот территориальные уступки со стороны Киева вполне возможны.

«Финны наконец-то стали понимать, что их благополучие десятилетиями основывалось на тесных связях с СССР/Россией, – объясняет происходящее доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. – Свою экономику они подняли на льготном доступе к нашим ресурсам, энергетическим и природным».

Сейчас, по ее словам, в Суоми начинается отрезвление от русофобского угара – там начали понимать, что русофобия является удовольствием крайне недешевым. «Вдруг оказалось, что без тесного экономического взаимодействия с РФ, без российских инвестиций в финскую экономику Суоми живется очень плохо. И когда финны своими собственными руками разорвали связи с Россией, то тут же почувствовали это на своей шкуре».

И действительно, ссора с РФ негативно сказывается на Финляндии и в большом, и в малом – от проблем финских деревообработчиков, лишившихся дешевого российского сырья, до бед национального авиаперевозчика Finnair, вынужденного теперь прокладывать свои маршруты в обход огромного восточного соседа. Страдает и розничная торговля, и общепит.

Вот лишь один из многих примеров таких последствий – Финляндия страдает от прекращения судоходства по Сайменскому каналу. Этот канал, 34 из 57 километров которого проходят по российской территории, являлся важным транспортным путем – единственным водным маршрутом в Балтийское море из внутренних озер Финляндии. До антироссийских санкций в 2021 году по нему было перевезено более 1,2 млн тонн грузов в обоих направлениях. В настоящее время движение по каналу почти полностью замерло.

Решением финского правительства закрыты все пункты пропуска для водного транспорта на границе с Россией: Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио. Политики начали обсуждать идею строительства нового канала, пролегающего полностью по финской территории – вдоль границы с РФ вплоть до Балтийского моря. Эксперты подсчитали, что стоимость таких работ, которые затянутся в лучшем случае лет на пятнадцать, составит от 2 до 10 млрд евро. Однако найти такие деньги в нынешних условиях финскому правительству будет предельно сложно.

Неслучайно в Суоми в этом году начались разговоры, ранее являвшиеся строгим табу: политики и предприниматели заговорили о возможности хотя бы частичного восстановления экономических отношений с Россией. В сентябре-ноябре 2025 года социологическая компания E2 Tutkimus опросила на этот счет 96 сотрудников муниципалитетов, учебных заведений и университетов, бизнеса и промышленности из шести областей Восточной Финляндии. Выяснилось, что 61% ожидают возобновления отношения с Россией после урегулирования украинского конфликта. При этом 17% опрошенных заявили, что восстановление связей «возможно и необходимо», а 44% считают, что это «возможно с оговорками» (имея в виду «стабильную ситуацию в сфере безопасности»).

«Наша экономика уже мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро…

– написал написал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. – Финская экономика – это ходячий мертвец, и она, скорее всего, похоронит большинство финнов в течение следующих двух лет».

К слову, Стубб оказался не одинок. Похожее заявление сделал гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, «у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле». Розин, заявляет, что «Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент». Политолог Максим Рева, специалист по странам Прибалтики, считает, что что слова Росина – это «предварительный проброс», призванный начать подготовку к смене общественного мнения.

«Все предыдущие годы правящие эстонские политики на всех углах кричали, что "агрессивная Россия вот-вот нападет". А теперь они видят, как Россия сотрудничает с США по вопросу украинского урегулирования, после которого не исключено, что активизируется и двустороннее экономическое сотрудничество,

– сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – И теперь эстонским властям нужно объяснить населению меняющиеся реалии. Но они же не могут открыто сказать: "Простите, мы вам врали". Поэтому они выпускают вперед "профессионала разведки" Росина, который объясняет, что это, мол, не Россия миролюбивая, а это мы в НАТО запугали Москву до такой степени, что она больше не помышляет об "агрессии". Александр Стубб применяет похожий прием – говорит как бы не от себя, а ссылается на мнение "профессионала" Тулси Габбард, сказавшей, что Россия нападать не собирается».

В то же время, по словам Максима Ревы, нельзя сразу ожидать от Эстонии и других стран ЕС слишком многого.

«Я считаю очень характерным, что Каупо Росин среди прочего говорит о том, что нельзя снимать санкции. Этого следовало ожидать – они не могут пойти на попятную слишком скоро, иначе у населения могут возникнуть вопросы. Должен пройти год-два после заключения мира на Украине, когда правящие политики стран ЕС заговорят о том, что надо бы восстанавливать экономическое взаимодействие с Россией.

Но заговорят они об этом обязательно, рано или поздно – уж слишком плохо сейчас в ЕС с экономикой».

Все это, однако, не значит, что даже если предложения о восстановлении отношений поступят после окончания СВО со стороны стран Европы, Россия с легкостью и без оглядки на них согласится. «Нам еще нужно понять: а нужно ли нам хотя бы частичное возвращение сотрудничества с государством, население которого относится к нам так враждебно? Ведь финские власти, дабы оправдать вступление в НАТО, накачали свое население самой дикой русофобией», – напоминает Наталья Еремина.

«Мы, Россия, еще и сами должны для себя решить: а надо ли нам восстанавливать связи с ЕС? Всё-таки необходимо и преподать им какой-то урок на будущее», – считает и Максим Рева.