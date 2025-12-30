  • Новость часаРоссийские войска освободили харьковскую Богуславку и запорожское Лукьяновское
    Германский эксперт: Европа воспользуется российскими ударами возмездия по руководству Украины
    Военкор Коц назвал «базовый минимум» лиц в руководстве Украины для уничтожения
    Из петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
    «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии
    NYT: Россия готова занять максималистскую позицию в требованиях к Украине
    Попытка Украины атаковать резиденцию Путина глубоко обеспокоила Индию
    Путин поздравил Трампа с Новым годом
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    3 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    39 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    10 комментариев
    30 декабря 2025, 11:30 • В мире

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии
    @ Emmi Korhonen/AP/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена?

    Президент Финляндии Александр Стубб в уходящем году стал фигурировать в качестве сторонника переговоров с Россией. Он неоднократно делал разные заявления, так или иначе сводившиеся к необходимости начала переговорного процесса и доведения его до успешного завершения.

    Например, в декабре Стубб выступил в поддержку главы Нацразведки США Тулси Габбард, на которую пролились потоки грязи за ее заявление о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Стубб сказал, что разделяет оценку Габбард: «У России не интереса нападать на Финляндию». Стубб считает, что европейским лидерам необходимы прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным – и полагает, что «справедливый мир» на Украине маловероятен, а вот территориальные уступки со стороны Киева вполне возможны.

    «Финны наконец-то стали понимать, что их благополучие десятилетиями основывалось на тесных связях с СССР/Россией, – объясняет происходящее доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. – Свою экономику они подняли на льготном доступе к нашим ресурсам, энергетическим и природным».

    Сейчас, по ее словам, в Суоми начинается отрезвление от русофобского угара – там начали понимать, что русофобия является удовольствием крайне недешевым. «Вдруг оказалось, что без тесного экономического взаимодействия с РФ, без российских инвестиций в финскую экономику Суоми живется очень плохо. И когда финны своими собственными руками разорвали связи с Россией, то тут же почувствовали это на своей шкуре».

    И действительно, ссора с РФ негативно сказывается на Финляндии и в большом, и в малом – от проблем финских деревообработчиков, лишившихся дешевого российского сырья, до бед национального авиаперевозчика Finnair, вынужденного теперь прокладывать свои маршруты в обход огромного восточного соседа. Страдает и розничная торговля, и общепит.

    Вот лишь один из многих примеров таких последствий – Финляндия страдает от прекращения судоходства по Сайменскому каналу. Этот канал, 34 из 57 километров которого проходят по российской территории, являлся важным транспортным путем – единственным водным маршрутом в Балтийское море из внутренних озер Финляндии. До антироссийских санкций в 2021 году по нему было перевезено более 1,2 млн тонн грузов в обоих направлениях. В настоящее время движение по каналу почти полностью замерло.

    Решением финского правительства закрыты все пункты пропуска для водного транспорта на границе с Россией: Хаапасаари, порты Нуйямаа и Сантио. Политики начали обсуждать идею строительства нового канала, пролегающего полностью по финской территории – вдоль границы с РФ вплоть до Балтийского моря. Эксперты подсчитали, что стоимость таких работ, которые затянутся в лучшем случае лет на пятнадцать, составит от 2 до 10 млрд евро. Однако найти такие деньги в нынешних условиях финскому правительству будет предельно сложно.

    Неслучайно в Суоми в этом году начались разговоры, ранее являвшиеся строгим табу: политики и предприниматели заговорили о возможности хотя бы частичного восстановления экономических отношений с Россией. В сентябре-ноябре 2025 года социологическая компания E2 Tutkimus опросила на этот счет 96 сотрудников муниципалитетов, учебных заведений и университетов, бизнеса и промышленности из шести областей Восточной Финляндии. Выяснилось, что 61% ожидают возобновления отношения с Россией после урегулирования украинского конфликта. При этом 17% опрошенных заявили, что восстановление связей «возможно и необходимо», а 44% считают, что это «возможно с оговорками» (имея в виду «стабильную ситуацию в сфере безопасности»).

    «Наша экономика уже мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро…

    – написал написал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. – Финская экономика – это ходячий мертвец, и она, скорее всего, похоронит большинство финнов в течение следующих двух лет».

    К слову, Стубб оказался не одинок. Похожее заявление сделал гендиректор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин. По его словам, «у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле». Розин, заявляет, что «Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент». Политолог Максим Рева, специалист по странам Прибалтики, считает, что что слова Росина – это «предварительный проброс», призванный начать подготовку к смене общественного мнения.

    «Все предыдущие годы правящие эстонские политики на всех углах кричали, что "агрессивная Россия вот-вот нападет". А теперь они видят, как Россия сотрудничает с США по вопросу украинского урегулирования, после которого не исключено, что активизируется и двустороннее экономическое сотрудничество,

    – сказал Рева газете ВЗГЛЯД. – И теперь эстонским властям нужно объяснить населению меняющиеся реалии. Но они же не могут открыто сказать: "Простите, мы вам врали". Поэтому они выпускают вперед "профессионала разведки" Росина, который объясняет, что это, мол, не Россия миролюбивая, а это мы в НАТО запугали Москву до такой степени, что она больше не помышляет об "агрессии". Александр Стубб применяет похожий прием – говорит как бы не от себя, а ссылается на мнение "профессионала" Тулси Габбард, сказавшей, что Россия нападать не собирается».

    В то же время, по словам Максима Ревы, нельзя сразу ожидать от Эстонии и других стран ЕС слишком многого.

    «Я считаю очень характерным, что Каупо Росин среди прочего говорит о том, что нельзя снимать санкции. Этого следовало ожидать – они не могут пойти на попятную слишком скоро, иначе у населения могут возникнуть вопросы. Должен пройти год-два после заключения мира на Украине, когда правящие политики стран ЕС заговорят о том, что надо бы восстанавливать экономическое взаимодействие с Россией.

    Но заговорят они об этом обязательно, рано или поздно – уж слишком плохо сейчас в ЕС с экономикой».

    Все это, однако, не значит, что даже если предложения о восстановлении отношений поступят после окончания СВО со стороны стран Европы, Россия с легкостью и без оглядки на них согласится. «Нам еще нужно понять: а нужно ли нам хотя бы частичное возвращение сотрудничества с государством, население которого относится к нам так враждебно? Ведь финские власти, дабы оправдать вступление в НАТО, накачали свое население самой дикой русофобией», – напоминает Наталья Еремина.

    «Мы, Россия, еще и сами должны для себя решить: а надо ли нам восстанавливать связи с ЕС? Всё-таки необходимо и преподать им какой-то урок на будущее», – считает и Максим Рева.

    Венесуэла начала останавливать нефтяные скважины из-за блокады США
    Силуанов сообщил о переходе экономики России к устойчивому росту
    Bloomberg: Citigroup потеряет от продажи Ситибанка 1,1 млрд долларов
    Китай испытал гиперзвуковую противокорабельную ракету
    В Институте русского языка назвали самые популярные слова 2025 года
    С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте
    Долина решила не обжаловать решение о выселении

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Кризис в экономике лечит Финляндию и Эстонию от русофобии

    Представители ближайших северо-западных соседей России – Финляндии и Эстонии – к концу 2025 года поменяли свою риторику. Там больше не разделяют распространенный на Западе миф о намерении России якобы напасть на НАТО и даже полагают, что Киеву стоит пойти на уступки Москве. Как произошла столь разительная перемена? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

