В Эстонии признали отсутствие у России планов атаковать Прибалтику

Глава разведки Эстонии Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия не проявляет признаков подготовки нападения на страны Балтии, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, передает Ura.ru.

Он отметил, что в настоящий момент Москва не стремится вторгаться ни в одну из стран Балтии, а также избегает конфликта с НАТО.

«Сегодня мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом. До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избежать какого-либо открытого конфликта в данный момент», – отметил Росин.

Росин подчеркнул, что Россия предпринимает меры для минимизации риска возникновения инцидентов. В частности, по его словам, российская сторона внимательно контролирует полеты беспилотников и маршруты своих самолетов, чтобы не допустить непреднамеренных столкновений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что так называемые зеленые человечки будут немедленно уничтожены в случае пересечения границы страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Москва не планирует нападение на страны НАТО, а якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.