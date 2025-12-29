Продолжаются эксперименты с «украiнською мовою». Причем и на государственном уровне, и инициативными блондинками. Рвение максимально отдалить его от русской литературной нормы имеет все шансы войти в учебники – но не лингвистики, а психиатрии.4 комментария
В Эстонии признали отсутствие у России планов атаковать Прибалтику
Глава разведки Эстонии Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику
Россия в данный момент не демонстрирует признаков подготовки нападения на страны Прибалтики и старается избежать конфликтов с НАТО, контролируя маршруты военной авиации. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин.
Россия не проявляет признаков подготовки нападения на страны Балтии, заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, передает Ura.ru.
Он отметил, что в настоящий момент Москва не стремится вторгаться ни в одну из стран Балтии, а также избегает конфликта с НАТО.
«Сегодня мы видим, что Россия в настоящее время не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом. До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избежать какого-либо открытого конфликта в данный момент», – отметил Росин.
Росин подчеркнул, что Россия предпринимает меры для минимизации риска возникновения инцидентов. В частности, по его словам, российская сторона внимательно контролирует полеты беспилотников и маршруты своих самолетов, чтобы не допустить непреднамеренных столкновений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что так называемые зеленые человечки будут немедленно уничтожены в случае пересечения границы страны.
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.
Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что Москва не планирует нападение на страны НАТО, а якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.