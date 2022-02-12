МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.

В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.

«Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.

Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.

Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».

«Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.

Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».

Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.

Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого называется сборная ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

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