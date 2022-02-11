США допустили возможность «вторжения» России на Украину во время ОИ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

«Мы продолжаем видеть признаки эскалации со стороны России, в том числе прибытие новых сил на границу с Украиной. Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент <…>. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания Олимпиады», – приводит слова Салливана ТАСС.

«Как мы говорили ранее, мы готовы к любому варианту развития событий», – подчеркнул помощник президента США по национальной безопасности. По его словам, Вашингтон готов как к «ориентированному на результаты дипломатическому взаимодействию с целью дать ответ на вопросы в сфере безопасности, беспокоящие Соединенные Штаты, Россию и Европу», так и к «решительному ответу вместе с союзниками и партнерами в случае, если Россия выберет военные действия». Он вновь подчеркнул, что такой ответ будет включать в себя «жесткие экономические санкции», а также «изменение расстановки сил США и НАТО на восточном фланге НАТО» и «продолжение поддержки Украины».

При этом, по словам Салливана, США не утверждают, что Россия приняла окончательное решение о применении силы против Украины. «Я хочу предельно четко сказать, что мы не говорим о том, что <…> окончательное решение (о вторжении) было принято <…>, мы говорим, что у нас есть достаточная степень обеспокоенности, которая основывается на том, что мы видим на месте в регионе, и на том, что выяснили наши специалисты по анализу разведданных», – подчеркнул он.

По словам Салливана, речь идет о том, что, с точки зрения американской разведки, Россия в настоящее время стянула все необходимые силы к границе с Украиной, чтобы в любой момент начать военную операцию. «Я говорю о том, что у России есть все необходимые силы для проведения крупной военной операции, <…> Россия может решить в самые кратчайшие сроки начать крупную военную операцию против Украины», – сказал он.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД