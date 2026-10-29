Умерла звезда голливудского кино 1960-х годов Эльке Зоммер

Bild: Немецкая актриса Эльке Зоммер скончалась на 86-м году жизни

Tекст: Мария Иванова

Артистка скончалась в среду вечером в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе из-за сердечной недостаточности после продолжительной болезни, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

Эльке Зоммер родилась 5 ноября 1940 года в Берлине. Ее кинокарьера началась в конце 1950-х годов после победы на конкурсе красоты в Италии. Позднее она переехала в США. В 1964 году Зоммер стала лауреатом премии «Золотой глобус» за роль в картине «Премия», в которой она сыграла вместе с Полом Ньюманом.

Среди других наиболее известных работ актрисы – детективная комедия «Выстрел в темноте». Всего за свою карьеру Зоммер снялась примерно в ста фильмах и телевизионных проектах, а также получила признание как художница.

В июле после продолжительной болезни ушел из жизни супруг актрисы Вольф Вальтер, с которым они состояли в браке более 30 лет. После смерти мужа состояние здоровья Зоммер начало ухудшаться. Похороны артистки пройдут в семейной могиле в баварской коммуне Марлофштайн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле звезда фильмов цикла «Парк юрского периода» Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет.