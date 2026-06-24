Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Обновление радиосвязи парализовало поезда в Германии
Bild: Причиной остановки поездов в Германии могло стать обновление радиосвязи
Масштабный сбой в работе немецкой железнодорожной сети был вызван техническими проблемами при обновлении системы цифровой связи, пишет Bild.
Причиной глобальной остановки поездов компании Deutsche Bahn по всей территории Германии могла стать замена элементов в системе радиосвязи GSM-R, передает РИА «Новости».
Накануне поздно вечером перевозчик был вынужден прекратить движение всех составов из-за масштабных неполадок.
Проблема затронула как поезда дальнего следования, так и региональные маршруты. Кроме того, в Берлине и Мюнхене перестали курсировать наземные городские электрички. «К техническому сбою, по всей видимости, привела замена компонентов в системе радиосвязи», – отмечает издание.
Официального подтверждения данной информации от представителей Deutsche Bahn пока не поступало. Глава компании Эвелин Палла уточнила, что перебои в движении продолжались полтора часа, после чего ситуацию удалось стабилизировать благодаря запуску аварийной системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за крупного сбоя в цифровой радиосистеме.
Спустя полтора часа железнодорожное сообщение восстановилось с помощью аварийной системы.
Весной министр транспорта ФРГ Патрик Шнидер назвал регулярные опоздания поездов угрозой для демократии.