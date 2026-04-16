Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС
Жители России, страдающие от лишнего веса, получили возможность пройти оперативное лечение по полису обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил о расширении программы ОМС, включившей хирургическую помощь для россиян с ожирением. Теперь пациенты с этим диагнозом могут получить необходимое хирургическое лечение бесплатно в рамках государственной программы, передает РИА «Новости».
Мурашко отметил, что такое решение принято для усиления мер борьбы с ожирением, которое стало одной из актуальных проблем здравоохранения. Он подчеркнул, что вопросы ожирения получили отдельное внимание в программе государственных гарантий, где и появилась возможность оперативного вмешательства для данной категории граждан.
Министр сделал заявление во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России. Ранее подобная помощь предоставлялась только в отдельных случаях или за счет личных средств пациентов.
Ранее Мурашко сообщил об увеличении числа школьников с ожирением.
