Продажи российских аналогов «Оземпика» взлетели втрое за год
Розничный спрос на отечественные препараты для снижения веса и лечения диабета, являющиеся аналогом «Оземпика», показал трехкратный рост, достигнув рекордных показателей выручки.
Оператор маркировки «Честный знак» зафиксировал резкое увеличение интереса к лекарствам на основе семаглутида, сообщает РБК.
По итогам 2025 года граждане приобрели 6,1 млн упаковок таких медикаментов, что почти в три раза превышает показатели предыдущего периода. Общая сумма трат составила 35,2 млрд рублей.
Положительная динамика наблюдалась в течение всего года: если в январе было реализовано 282 тыс. пачек, то к декабрю цифра выросла до 810 тыс. Эксперты объясняют такой скачок активным наращиванием внутреннего производства. Отечественные заводы выпустили 11,7 млн упаковок, что в десять раз больше объема импорта за три года.
В статистике учитывались препараты компаний «Герофарм», «Промомед» и других производителей. Всего на начало 2026 года в системе зарегистрировано 17 торговых наименований. Рост продаж продолжился и в новом году, превысив прошлогодние значения на 17%.
Ранее ученые сообщали, что пациенты с лишним весом и диабетом второго типа смогли достичь снижения массы тела до 25% при приеме семаглутида в повышенной дозировке 7,2 мг в неделю.
Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала о полном импортозамещении препарата «Оземпик» в России.