Активист призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

Активист Иванов призвал отменить концерты Лепса после шутки про Красную площадь

Tекст: Дарья Григоренко

Иванов отметил: «Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию», передает Газета.Ru.

Активист подчеркнул, что Красная площадь является священным местом с Могилой Неизвестного Солдата и местом проведения важных государственных церемоний, а идеи устроить там барную стойку и «отстреливать по периметру» журналистов он считает проявлением легкомысленности и оскорблением памяти предков. Иванов обратил внимание, что публичные личности с высоким статусом не должны позволять себе подобные слова – по его мнению, это подрывает традиционные ценности и авторитет государственных институтов.

Иванов заявил, что шутки о насилии в адрес журналистов опасны и создают атмосферу вседозволенности. Он потребовал, чтобы Лепс принес извинения перед всеми работниками СМИ и предложил, чтобы руководство учреждений культуры рассмотрело вопрос о целесообразности новогодних выступлений певца. По мнению общественника, творчество должно быть неразрывно связано с моралью и ответственностью перед народом, а случай с Лепсом должен стать предметом серьезного обсуждения.

Напомним, Григорий Лепс в разговоре с журналистами пошутил, что хотел бы сыграть свадьбу на Красной площади, поставить барную стойку у Мавзолея и «отстреливать журналистов по периметру». Ранее артист сообщил, что женится на 19-летней Авроре Кибе весной, но не планирует делать церемонию светским событием.

В сентябре президент РФ Владимир Путин официально отметил заслуги Григория Лепса в развитии отечественной культуры, вручив ему государственную награду.