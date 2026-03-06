План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Британскому парламенту потребовался капитальный ремонт
Исторический Вестминстерский дворец оказался на грани технической катастрофы: парламент выбирает между переселением на два десятилетия и затяжным ремонтом, который может растянуться до 60 лет.
Историческое здание в Лондоне столкнулось с угрозой пожаров, наводнений и обрушения каменной кладки, пишет Politico. Реставраторы предупреждают о критическом износе механических и электрических систем, однако единого мнения о спасении объекта всемирного наследия у политиков нет.
Эксперты предложили два основных сценария проведения работ, требующих огромных затрат. Полное выселение парламентариев позволит закончить ремонт за 24 года при стоимости до 15,6 млрд фунтов. Частичное сохранение работы депутатов в здании растянет процесс на 61 год, а цена вырастет до 39,2 млрд фунтов.
Специалист по реставрации Александра Микин раскритиковала попытки сэкономить и предупредила о неизбежности бедствия. «Катастрофа грядет: Вестминстерский дворец станет непригодным для жизни из-за пожара, наводнения или отказа основной инфраструктуры», – заявила она.
По ее словам, в таком случае нация потеряет культовое сооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аварийное здание британского парламента рискует повторить судьбу сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Палата лордов ранее инициировала расследование установки неработающей двери стоимостью более 13 млн долларов.
Британские депутаты отказываются работать в холодных и разрушающихся помещениях Вестминстерского дворца.