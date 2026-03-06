Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября

Politico: Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября

Tекст: Катерина Туманова

«Центральное командование США обратилось к Пентагону с просьбой направить больше офицеров военной разведки в свою штаб-квартиру в Тампе, штат Флорида, для поддержки операций против Ирана как минимум на 100 дней, но, вероятно, до сентября», – сообщает газета Politico, ссылаясь на соответствующее уведомление.

По данным издания, это первый запрос на дополнительный персонал разведки для войны с Ираном со стороны администрации, что может являть собой признак того, что Пентагон уже выделяет финансирование на операции, которые могут продлиться гораздо дольше, чем первоначальный четырехнедельный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для этого конфликта.

Стремление добавить людей и ресурсы для поддержки усилий, которые часто организуются задолго до военных действий США, подчеркивает, что команда Трампа не в полной мере предвидела масштабные последствия войны, которую она начала вместе с Израилем, отмечается в материале.

«Мы видим совершенно спонтанную операцию, где, похоже, никто на самом деле не понимал и не верил, что военные действия неизбежны. Похоже, будто они проснулись в субботу утром и решили начать войну»», – сказал Джеральд Файерштейн, бывший высокопоставленный американский дипломат, занимавшийся вопросами Ближнего Востока.

Госдепартамент выделяет дополнительные ресурсы для эвакуации американцев, оказавшихся в затруднительном положении на Ближнем Востоке, а Пентагон спешно увеличивает численность американских войск, занимающихся сбором разведывательной информации для операций. Politico считает, что это последние свидетельства того, что администрация Трампа не была в полной мере готова к более масштабной войне, с которой столкнулась сейчас.