Раскрыты самые популярные аферы с застрявшими в ОАЭ россиянами
Злоумышленники стали предлагать застрявшим в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке россиянам несуществующие перелеты на частных самолетах стоимостью до 20 тыс. долларов, сообщили в онлайн-сообществе соотечественников в Эмиратах.
Фиксируется всплеск активности аферистов, пытающихся нажиться на проблемах с вылетом, рассказали в сообществе РИА «Новости».
Преступники предлагают организовать трансфер из страны, пользуясь паникой среди путешественников.
Представители группы «Русские в Дубае» пояснили, что самым распространенным типом мошенничества остается предложение вывоза на частном бизнес-джете за сумму от 3 до 20 тыс. долларов.
Модераторы и специальные боты ежедневно блокируют десятки подобных объявлений, однако злоумышленники находят новые способы обмана. Помимо авиаперелетов, аферисты навязывают сопутствующие трансферы в соседние Оман или Саудовскую Аравию.
Схема действий преступников остается неизменной. Они требуют внести предоплату за бронирование места, после чего перестают выходить на связь.
Ранее сообщалось, что злоумышленники начали предлагать туристам несуществующие поездки на автомобилях в соседний Оман. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о невозможности для многих граждан оплатить свое пребывание или покинуть конфликтную зону. Авиакомпания S7 выполнила первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой.