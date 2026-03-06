Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Ространснадзор выявил нарушения у Azur Air
Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air в ходе внеплановой проверки, результаты которой будут переданы Росавиации для принятия дополнительных мер.
«В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта и была связана с серией технических неисправностей самолетов Azur Air, а также задержками и отменами рейсов. В Ространснадзоре уточнили, что все собранные материалы уже готовятся к передаче в Росавиацию, которая примет дальнейшие решения в рамках своих полномочий.
На прошлой неделе Ространснадзор начал проверку в Azur Air из-за нарушений.
До этого сообщалось, что около тысячи российских туристов остаются на Пхукете из-за многократных задержек рейсов Azur Air.