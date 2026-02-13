Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.8 комментариев
Путин принял в Кремле руководителя фонда «Круг добра»
Путин принял в Кремле руководителя фонда «Круг добра» Ткаченко
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко в Кремле.
В этом году фонду исполняется пять лет, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что «Круг добра» доказал свою эффективность и востребованность.
Песков напомнил, что идея создания фонда принадлежит лично Путину. Организация была учреждена по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными.
Основная цель «Круга добра» – организация и финансовое обеспечение дорогостоящей медицинской помощи российским детям. Фонд также занимается поставками лекарств и медицинских изделий, включая незарегистрированные в России препараты, а также технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень.
Ранее Путин заявил об эффективности работы фонда «Круг добра».