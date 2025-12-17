Хуснуллин заявил о падении доли рыночной ипотеки до исторического минимума

Хуснуллин: Доля рыночной ипотеки в России достигла рекордно низкого значения

Tекст: Тимур Шайдуллин

Доля рыночной ипотеки в России достигла исторического минимума, сообщил ТАСС вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, на фоне высокой ключевой ставки количество выданных разрешений на строительство сократилось, что может привести к падению объема предложения жилья в 2028–2029 годах.

«Когда падает предложение, растет цена. Мы очень ждем этого решения, надеемся, что оно будет позитивным для страны», – подчеркнул Хуснуллин, говоря о возможном снижении ставки.

Он также отметил, что в ноябре и декабре этого года показатель рыночной ипотеки начал показывать рост. По его мнению, это связано с тем, что население вновь стало активно инвестировать средства в покупку жилой недвижимости.

Вице-премьер также предложил взять на контроль отсрочки сроков ввода жилья, чтобы снизить риски для отрасли. Хуснуллин заявил, что в случае возникновения проблем с выплатой штрафов застройщиками может возникнуть угроза их банкротства и недостроя, поэтому реструктуризацию штрафных санкций следует прорабатывать на региональном уровне. Он добавил, что правительство готово выработать конкретный механизм для минимизации подобных рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Хуснуллин отмечал беспрецедентное усиление госпрограмм поддержки на фоне снижения объема выдачи рыночной ипотеки до исторического минимума.

О значительных убытках банка в сегменте ипотеки на фоне высокой ключевой ставки Центробанка заявлял и глава ВТБ Андрей Костин.

Позже Минфин расширил условия льготной программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» по поручению президента Владимира Путина.