Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении
Президент России Владимир Путин подчеркнул ключевую роль Генпрокуратуры в обеспечении правопорядка и функционировании системы государственного управления.
Он отметил, что именно этот орган является одним из краеугольных элементов в управлении страной, передает РИА «Новости».
«Хотел бы с вами поговорить и о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет все-таки ваш этап вхождения в новую должность – в должность генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления»», – сказал Путин на встрече с генпрокурором России Александром Гуцаном.
Напомним, во вторник Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора.