После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».20 комментариев
Страховщики назвали регионы с самыми безаварийными водителями в России
РСА назвал Москву лидером по максимальной скидке за безаварийную езду по ОСАГО
В 2024 году Москва заняла первое место по доле водителей, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, составившую 50,2%, что на 3,4% больше, чем в прошлом году, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).
РСА отметил, что по итогам 2024 года наибольшая доля автовладельцев, получивших максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО, была зафиксирована в Москве. Президент РСА Евгений Уфимцев пояснил, что скидку можно получить, если не становиться виновником ДТП в течение десяти лет. В Москве 50,2% водителей имеют такую скидку, что на 3,4 процентного пункта выше показателей 2023 года, пишет «Известия».
Санкт-Петербург и Московская область заняли второе и третье места с долей в 47,2% и 45,1% соответственно. В этих регионах также выросло число автовладельцев с максимальной скидкой. В первую десятку вошли Пермский край, Ленинградская, Новосибирская и Рязанская области, Республика Карелия, Тюменская и Владимирская области.
Наименьшая доля владельцев автомобилей с максимальной скидкой зафиксирована в Республике Крым (4,2%), а также в Республике Дагестан, Севастополе, Чеченской Республике и Республике Тыва.
Средняя доля автовладельцев в России, имеющих максимальную скидку по ОСАГО за безаварийность, составила 35,8% против 31,1% в 2023 году. Уфимцев отметил, что низкая доля таких водителей может свидетельствовать о проблемах с дисциплиной автомобилистов, их профессиональной подготовкой и контролем безопасности дорожного движения.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил возможность подачи электронных извещений о ДТП через сайты и приложения страховых компаний, расширив перечень платформ для оформления европротокола.