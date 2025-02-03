С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.2 комментария
Путин утвердил оформление европротокола через сервисы страховщиков
Президент России Владимир Путин утвердил возможность подачи электронных извещений о ДТП через сайты и приложения страховых компаний, расширив перечень платформ для оформления европротокола.
Путин подписал закон, который позволяет оформлять электронные извещения о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) по европротоколу с помощью сайтов и мобильных приложений страховых компаний, передает ТАСС.
Ранее извещения можно было оформить только через мобильные приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО». Новый закон расширяет этот список, добавляя в него платформы страховщиков и информационные системы профессионального объединения страховщиков.
Европротокол представляет собой упрощенный формат оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Составить извещение необходимо по форме, установленной Банком России. Онлайн-сервис европротокола был изначально запущен в приложении «Госуслуги. Авто» как универсальное решение для владельцев транспортных средств. Новый закон позволяет использовать для этой цели электронные сервисы страховщиков, подключая их к единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Ранее Госдума приняла закон, позволяющий оформлять электронные извещения о ДТП через «Госуслуги», а кабмин поддержал законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу.