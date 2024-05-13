Кабмин поддержал законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сейчас при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения не может превышать 100 тыс. рублей в случае, если у участников есть разногласия.

Как говорится в проекте отзыва, инициатива концептуально поддерживается, передает ТАСС.

Правительство отмечает, что вместе с тем оформление документов о ДТП без участия сотрудников полиции несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика.

Там добавили, что в ходе проводимого ЦБ мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в рамках ОСАГО установлено, что в субъектах России с наибольшей долей дорожно-транспортных происшествий, документы по которым оформлены без участия уполномоченных сотрудников полиции, также наиболее выражены показатели, свидетельствующие о значительном количестве недобросовестных действий в отношении страховщиков. В правительстве добавили, что в связи с этим «реализация предлагаемых законопроектом положений должна сопровождаться расширением доступа страховщиков, осуществляющих ОСАГО, к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая и необходимым для решения вопроса об осуществлении страхового возмещения».

Правительство указало, что поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний.

Напомним, в ноябре 2020 года сервис по оформлению ДТП без вызова ГИБДД заработал по всей России.