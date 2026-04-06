Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки
Экипаж «Артемиды II» во время полета удалится от Земли на расстояние 252 760 миль (406 777 км), астронавты проведут шесть часов, исследуя Луну, а пока они на пути к спутнику Земли и уже устанавливают рекорды.
«Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.
В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.
Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.
Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.
Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, космическая миссия «Артемида II» стартовала с космодрома во Флориде с экипажем из четырех астронавтов на борту. Вскоре астронавты сообщили о запахе гари из туалета на корабле миссии США к Луне. А после починки глава миссии США к Луне сообщил о новой проблеме с туалетом на корабле Orion.