Экипаж миссии «Артемида II» достиг рекордно удаленной от Земли точки

Миссия «Артемида II» удалилась от Земли на рекордное расстояние

Tекст: Катерина Туманова

«Четверо астронавтов миссии НАСА «Артемида II» в понедельник достигли самой удаленной точки, в которой когда-либо бывал человек с Земли, совершив полет по траектории в гравитационной сфере влияния Луны, которая вскоре приведет их на затененную обратную сторону спутника Земли», – передает Reuters.

В понедельник астронавты должны были достичь максимального расстояния от Земли, примерно 252 760 миль, что примерно на 4 105 миль (6 606 км) превышает рекорд, установленный Джимом Ловеллом и его экипажем «Аполлона-13» за последние 56 лет.

Затем они облетят вокруг обратной стороны Луны, наблюдая за ней с высоты примерно 4 тыс. миль (6 437 км) над ее затемненной поверхностью.

Серия миссий стоимостью в несколько миллиардов долларов направлена на то, чтобы вернуть астронавтов на поверхность Луны к 2028 году раньше Китая. А также обеспечить долгосрочное присутствие США там в течение следующего десятилетия, построив лунную базу, которая послужила бы испытательным полигоном для потенциальных будущих миссий на Марс.

Полет к Луне погрузит экипаж в темноту и приведет к кратковременным отключениям связи, поскольку Луна блокирует от глобальной сети массивных антенн радиосвязи, которую НАСА использует для общения с экипажем. Полет продлится около шести часов, в течение которых астронавты с помощью профессиональных камер сделают подробные снимки Луны.

