«Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.0 комментариев
Поклонская рассказала школьникам Херсонской области о рунах
Поклонская провела урок в херсонской школе на фоне рун «день», «бог», «нужда», «лед» и «озеро»
Советник генерального прокурора Наталья Поклонская провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, она рассказала детям о рунах и подарила свои книги библиотеке.
На фото, которые были сделаны в ходе открытого урока, Поклонская общается с детьми на фоне школьной доски, где написаны руны, которые означают «день», «бог», «нужда», «лед», «озеро» и другие.
«Каждый ребенок – это удивительный мир, который лишь начинает создаваться. Поэтому так важно вселять в них уверенность в себе и любовь, а главное – помочь не потерять надежду и желание изменить то, что им не нравится, творить свою реальность на принципах правды, доблести и чести. Договорились с ребятами, что прочитают мою книгу и к следующей встрече подготовят вопросы», – написала Поклонская в Telegram. Она также поблагодарила сенатора Игоря Кастюкевича за приглашение принять участие в открытом уроке для детей.
«Это ее первый приезд в наш регион. Она встретилась с учениками, рассказала им о том, как в 2014 году Крым вернулся в состав России и каково было быть участником этих событий. Наталья подарила свои книги школьной библиотеке. Поговорила политический и государственный деятель с детьми и о мечтах, о том, как делать так, чтобы они становились реальностью», – рассказал об уроке Поклонской в своем Telegram-канале Кастюкевич.
В августе Поклонская опубликовала пост, приуроченный к кельтскому языческому празднику Ламмас. В нем она объяснила, что он связан со сбором урожая и знаменует прощание с летом. По ее словам, люди должны благодарить землю за ее дары, силу и жизнь.