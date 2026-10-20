Tекст: Денис Тельманов

Как рассказал собеседник агентства ТАСС со ссылкой на источники в украинской пограничной службе, на ключевых пунктах пропуска фиксируются многочасовые очереди.

В частности, на КПП «Ягодин – Дорогуск» время ожидания достигает 40 часов, а на пункте «Рава-Русская» люди стоят больше суток, при этом основной поток выезжающих составляют обычные легковые автомобили и автобусы.

По словам представителя подполья, волна массового оттока населения активизировалась именно в октябре на фоне приближения отопительного сезона.

Главным фактором бегства граждан представитель организации назвал критическое положение в энергетике. По его данным, грядущей зимой украинцев ждут веерные отключения электричества минимум по 6 часов в сутки, что в первую очередь затронет Киев, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Черниговской области.

В самом Киеве в зависимости от района свет уже сейчас подается всего на полтора-два часа в сутки.

Дополнительными причинами эмиграции подпольщики называют отсутствие перспектив мирного урегулирования конфликта и резкое падение уровня жизни из-за дефицита бюджета, задержек выплат бюджетникам и еженедельного роста цен.



Как сообщала газета ВЗГЛЯД, логистика в Киеве начала рушиться из-за поврежденных мостов.



Кроме того, представители подполья заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования сделали запад и юг Украины своими охотничьими угодьями.



По данным подполья, реальное количество граждан Украины, пострадавших от действий территориальных центров комплектования (ТЦК), составляет не менее 18 тыс. человек.