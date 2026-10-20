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Подполье сообщило об активизации выезда граждан Украины из страны в октябре
Жители Украины начали массово эмигрировать из страны в предзимний период из-за проблем с энергетической инфраструктурой, сокращения социальных программ и общего ухудшения ситуации, сообщили в пророссийском подполье.
Как рассказал собеседник агентства ТАСС со ссылкой на источники в украинской пограничной службе, на ключевых пунктах пропуска фиксируются многочасовые очереди.
В частности, на КПП «Ягодин – Дорогуск» время ожидания достигает 40 часов, а на пункте «Рава-Русская» люди стоят больше суток, при этом основной поток выезжающих составляют обычные легковые автомобили и автобусы.
По словам представителя подполья, волна массового оттока населения активизировалась именно в октябре на фоне приближения отопительного сезона.
Главным фактором бегства граждан представитель организации назвал критическое положение в энергетике. По его данным, грядущей зимой украинцев ждут веерные отключения электричества минимум по 6 часов в сутки, что в первую очередь затронет Киев, а также Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Сумскую и Черниговской области.
В самом Киеве в зависимости от района свет уже сейчас подается всего на полтора-два часа в сутки.
Дополнительными причинами эмиграции подпольщики называют отсутствие перспектив мирного урегулирования конфликта и резкое падение уровня жизни из-за дефицита бюджета, задержек выплат бюджетникам и еженедельного роста цен.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, логистика в Киеве начала рушиться из-за поврежденных мостов.
Кроме того, представители подполья заявили, что сотрудники территориальных центров комплектования сделали запад и юг Украины своими охотничьими угодьями.
По данным подполья, реальное количество граждан Украины, пострадавших от действий территориальных центров комплектования (ТЦК), составляет не менее 18 тыс. человек.