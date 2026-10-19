Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.0 комментариев
Bloomberg узнал о жалобах Киева на давление Вашингтона ради уступок Москве
Bloomberg узнал о давлении Вашингтона на Киев ради уступок Москве
Президент США Дональд Трамп якобы пытается заставить Киев сдаться, предложив обменять отказ от ударов по российским НПЗ на системы Patriot, узнало агентство Bloomberg мнение главы киевского режима Владимира Зеленского.
«Впереди у нас опасные дни до выборов. Моя последняя модель была такой: мы не бьем по российскому дизелю, вы даете нам ракеты для систем Patriot для защиты наших объектов», – заявил Зеленский агентству Bloomberg.
Политик пожаловался на недружественные шаги Вашингтона, включая намеренное снижение скорости интернета Starlink для украинских войск и задержку поставок дефицитных ракет-перехватчиков. По его словам, складывается впечатление, что союзники намеренно подталкивают страну к капитуляции, желая завершить конфликт за счет Киева.
«Я считаю, что были предприняты шаги, чтобы убедить Украину капитулировать. Я не говорю, что это цель, которую преследуют наши партнеры. Я не хочу думать, что наши американские партнеры считают, что войну против России можно было бы закончить раньше за счет Украины. Но так это выглядит», – сказал он.
Напряженность между Вашингтоном и Киевом достигла предела после решения Трампа смягчить санкции против России в обмен на поставки дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Белый дом потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвиняя украинскую сторону в росте стоимости энергоносителей.
Отдельное недовольство вызвало ограничение работы спутников компании SpaceX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.
Президент США заявил о нежелании Киева завершать конфликт.