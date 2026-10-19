Трамп заявил о нежелании Киева завершать конфликт

Tекст: Катерина Туманова

Трамп заявил в своей соцсети и о том, что Зеленский использует в качестве цели дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России. При этом он знает, что атаки наносят серьезный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в том числе рынкам США.

«Фермеры, владельцы ранчо и предприятия всех видов сильно страдают от этого, но Россия все же отправляет по низкой цене миллионы баррелей дизельного топлива в мир. Зеленского это не волнует, и, честно говоря, несмотря на все деньги, которые ему, как известно, дает Европа и которые ему в прошлом давал бесчестный Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не стремился к этому», – написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп снова напомнил о том, что два года назад он мог заключить более выгодную сделку, чем сейчас, но не сделал этого.

«Его страна в руинах, большая часть его земель потеряна, его океаны и моря исчезли, а мужское население его страны мизерно: оно ранено и/или мертво. Я хочу завершить эту войну», – заявил Трамп.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил о достижении значительного прогресса по украинскому вопросу.

До этого американский лидер заявлял, что с Зеленским не стоит иметь дело. Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины.