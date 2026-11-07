Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Фигуристы Мишина и Галлямов победили на китайском этапе Гран-при
Фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото на этапе Гран-при в Китае
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при в Шэньчжэне.
Двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр заняли первое место среди спортивных пар на третьем этапе международной серии Гран-при в Китае, передает РИА «Новости».
За произвольную программу российские спортсмены получили 135,15 балла. По сумме двух прокатов дуэт набрал 209,84 балла, обеспечив себе победу на турнире.
Третий этап Гран-при проходит в Шэньчжэне с 6 по 8 ноября. С текущего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил фигуристам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу фигуристка Александра Игнатова завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Шэньчжэне.
В пятницу во время разминки российских фигуристов зрители в Китае развернули на трибунах плакат «Русские, вперед!».
В прошлом месяце Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли серебряные медали в соревнованиях спортивных пар на турнире в Батуми.