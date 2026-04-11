Эксперт назвал способы избежать спонтанных покупок в магазинах

Эксперт Смирнов назвал способы избежать спонтанных покупок в магазинах
Есть простые способы, которые помогают снизить количество импульсивных покупок, в том числе лимитирование желаемых трат и удаление банковских карт из приложений, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.
«Для уменьшения количества импульсных трат довольно популярны четыре приема: пауза перед покупкой, список покупок до захода в магазин или на маркетплейс, лимит на «хотелки» в месяц и удаление привязанных карт из приложений», – рассказал он РИА «Новости».
Эксперт подчеркнул, что самой распространенной ошибкой становится попытка установить слишком жесткий бюджет, полностью исключая из него посещение кафе, покупку подарков, отдых и маленькие радости.
«Бюджет держится десять дней, а потом срывается», – отметил он.
Смирнов посоветовал учитывать нерегулярные расходы, включая траты на подарки, лечение, страховку и ремонт техники, а также четко разделять резервные средства и накопления на конкретные цели.
«В первую очередь стоит накопить именно резерв, который не будет использоваться, например, на крупные покупки, под инвестиционные цели, на отпуск», – добавил он.
