Глава минфина США назвал три сценария действий Вашингтона против Ирана

Глава минфина США Бессент не исключил новых ударов по Ирану или сделки с ним

Tекст: Антон Антонов

«Есть три сценария: у нас будет сделка, у нас не будет сделки, но мы продолжим блокаду, продолжим выжимать из них соки, я думаю, с каждым днем это становится для них гораздо хуже. Или мы вернемся к кинетическим действиям», – приводит слова Бессента РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что для достижения договоренностей Тегеран должен выполнить определенные условия. Он напомнил о недавнем введении новых санкций против двух иранских авиакомпаний и отметил наличие других финансовых целей для давления. При этом Бессент допустил возможность снятия части ограничений ради «помощи иранскому народу», если это потребуется.

Кроме того, глава Минфина США заявил, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе единственным покупателем иранской нефти сегодня остается Китай.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана. Накануне Бессент назвал оборонительными все американские действия в отношении Ирана.

Ранее министр грозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

