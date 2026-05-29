Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета

Tекст: Антон Антонов

Силуанов подчеркнул важность стабильности. Российское министерство финансов разработало законодательные инициативы для гибкого реагирования на мировые вызовы, пишет «Коммерсантъ».

«Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке», – отметил министр.

Параметры государственной казны будут изменены из-за новых макроэкономических условий и необходимости концентрации ресурсов. С 2019 года расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП – с 16,6% до 20,0% в 2025 году, «рост в деньгах более чем в 2,3 раза».

Подобная динамика стала следствием COVID-19 и западных санкций. Государство активно использовало накопленные резервы, включая средства Фонда национального благосостояния и рентные доходы, сказал Силуанов.

«Благо мы всегда аккуратно подходили к бюджету. Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст». – сказал он.

Власти продолжают работу по обелению экономики и расширению налоговой базы. Абсолютными приоритетами остаются социальные обязательства и безопасность страны, тогда как остальные статьи тщательно анализируются на предмет экономической эффективности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предупредил о риске мирового энергетического кризиса на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

В конце апреля министерство подготовило законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год с полным финансированием всех приоритетных направлений.

Ранее министр финансов сообщил о сохранении расходов на оборону в 2026 году на сопоставимом с прошлым годом уровне.