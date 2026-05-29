    Почему несбыточны мечты ВСУ о замене пехоты роботами
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным
    Россельхознадзор сделал заявление о запрете на узбекские овощи и фрукты
    В Третьяковской галерее прошли обыски по делу о подделках
    Путин допустил украинское происхождение упавшего в Румынии беспилотника
    Путин призвал Армению ускорить референдум о членстве в ЕАЭС
    Путин назвал позором освещение на Западе удара ВСУ по Старобельску
    США отказались вводить пошлины на российский палладий
    Президент Румынии назвал падение БПЛА результатом работы ПВО Украины
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 23:01 • Новости дня

    Бессент заявил о конфискации Вашингтоном около 1 млрд криптовалюты Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    США арестовали цифровые активы Тегерана на общую сумму около миллиарда долларов в рамках санкционного давления, заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

    Вашингтон конфисковал принадлежащую Ирану криптовалюту на сумму около 1 млрд долларов, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время выступления на Экономическом форуме имени Рейгана.

    «Мы, я полагаю, конфисковали около миллиарда долларов их криптовалюты», – рассказал глава американского ведомства.

    Ранее в апреле текущего года министр уже подтверждал факт блокировки цифровых активов на сумму 344 млн долларов. Эти средства хранились на криптокошельках, которые, по утверждению американской стороны, связаны с Ираном.

    Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил о готовности ведомства изымать связанные с руководством Ирана денежные средства.

    Позже министр пригрозил Тегерану финансовым эквивалентом кинетических ударов.

    Крупнейшая иранская криптобиржа Nobitex превратилась в скрытый коридор для обхода западных санкций.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    27 мая 2026, 00:42 • Новости дня
    Силуанов заявил об изменении параметров федерального бюджета
    Tекст: Антон Антонов

    Параметры федерального бюджета изменятся, расходы в последние годы росли опережающими темпами, резервы не бесконечны, но исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны являются абсолютно приоритетными статьями, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанов подчеркнул важность стабильности. Российское министерство финансов разработало законодательные инициативы для гибкого реагирования на мировые вызовы, пишет «Коммерсантъ».

    «Все понимают, что неопределенность в мире усиливается, особенно в свете конфликта на Ближнем Востоке», – отметил министр.

    Параметры государственной казны будут изменены из-за новых макроэкономических условий и необходимости концентрации ресурсов. С 2019 года расходы выросли почти на 3,5 процентного пункта ВВП – с 16,6% до 20,0% в 2025 году, «рост в деньгах более чем в 2,3 раза».

    Подобная динамика стала следствием COVID-19 и западных санкций. Государство активно использовало накопленные резервы, включая средства Фонда национального благосостояния и рентные доходы, сказал Силуанов.

    «Благо мы всегда аккуратно подходили к бюджету. Тем не менее резервы не бесконечны. Слабину в финансах нельзя допускать в условиях таких масштабных трансформаций в мире. Никто нам поблажек не даст». – сказал он.

    Власти продолжают работу по обелению экономики и расширению налоговой базы. Абсолютными приоритетами остаются социальные обязательства и безопасность страны, тогда как остальные статьи тщательно анализируются на предмет экономической эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов предупредил о риске мирового энергетического кризиса на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    В конце апреля министерство подготовило законопроект об исполнении федерального бюджета за прошлый год с полным финансированием всех приоритетных направлений.

    Ранее министр финансов сообщил о сохранении расходов на оборону в 2026 году на сопоставимом с прошлым годом уровне.

    29 мая 2026, 20:55 • Видео
    Румынию втягивают в войну

    Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    27 мая 2026, 09:20 • Новости дня
    Армении спрогнозировали потерю 40% товарооборота при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный отказ Еревана от участия в Евразийском экономическом союзе поставит под угрозу почти 40% всей внешней торговли республики из-за лишения таможенных льгот, следует из данных национальных статслужб.

    В случае выхода из объединения государство рискует лишиться значительной части своей торговли, передает РИА «Новости».

    Отказ от членства приведет к потере важных привилегий, включая единую низкую тарифную ставку в 5% и право беспошлинного ввоза продукции.

    По итогам 2025 года выручка Еревана от экспорта товаров в страны союза достигла 3,2 млрд долларов. Основную часть этого дохода обеспечили поставки на российский рынок, составившие 2,9 млрд долларов.

    Одновременно армянские импортеры закупили у партнеров по организации продукцию на пять млрд долларов. Из них 4,87 млрд долларов пришлось на Россию. Общий товарооборот с союзом составил 8,2 млрд долларов при глобальном показателе в 13,2 млрд долларов, что составляет 38,5% всей армянской торговли.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заверил президента России Владимира Путина в сохранении членства в ЕАЭС.

    1 апреля президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил невозможность одновременного пребывания Армении в ЕС и ЕАЭС.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что антироссийские заявления армянских властей и движение в сторону ЕС несовместимы с дальнейшим участием страны в ЕАЭС.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупредил о неизбежной утрате Ереваном экономических преференций при интеграции в европейские структуры.

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    29 мая 2026, 15:43 • Новости дня
    ЕК решила разблокировать 14 млрд евро для нового правительства Венгрии
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские власти намерены предоставить Будапешту крупный финансовый транш при условии проведения в стране масштабных реформ по борьбе с коррупцией. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

    Руководство Евросоюза согласилось выделить Будапешту 14,2 млрд евро, передает ТАСС.

    «Мы готовы разблокировать десять млрд евро европейского финансирования, блокируемых на протяжении многих лет», – заявила она. Политик добавила, что стороны также договорились о предоставлении еще 4,2 млрд евро из Фонда сплоченности ЕС.

    Выделение средств напрямую зависит от выполнения ряда требований. По словам фон дер Ляйен, европейское руководство и венгерские власти уже приступили к разработке необходимых реформ, затрагивающих в первую очередь сферу борьбы с коррупцией.

    Ранее в апреле Петер Мадьяр анонсировал подписание всеобъемлющего договора с Брюсселем для получения замороженных средств.

    В начале мая Еврокомиссия рассматривала возможность выделения Будапешту только грантов на сумму 6,5 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ради выполнения требований ЕС новый премьер-министр Венгрии заявил о создании независимого ведомства по расследованию коррупционных преступлений.

    29 мая 2026, 11:41 • Новости дня
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская армия намерена занять дополнительные территории палестинского анклава, расширив зону военного присутствия еще на 10% ради усиления давления на боевиков ХАМАС.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил армии расширить зону присутствия, передает Bloomberg.

    Выступая на конференции на Западном берегу реки Иордан, политик заявил: «В настоящее время мы дожимаем ХАМАС. Мы владеем 60% территории сектора Газа, и моя директива – довести этот показатель до 70%».

    Сроки выполнения приказа не уточняются. Согласно условиям поддержанного США перемирия, вступившего в силу в октябре прошлого года, под управлением израильских военных находилось 53% анклава. Ожидалось, что войска будут поэтапно покидать регион при одновременном разоружении палестинских формирований.

    Однако локальные столкновения продолжаются, а боевики отказываются сдавать оружие. В начале мая израильские силы ликвидировали главу военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада, а затем и его преемника Мохаммеда Одеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о планах полного контроля над территорией сектора Газа.

    В середине мая израильские военные атаковали анклав для устранения руководителя военного крыла ХАМАС Изз ад-Дина аль-Хаддада. Спустя две недели ЦАХАЛ уничтожил его преемника Мухаммеда Уде.

    28 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    FT: Курс рубля достиг максимума за три года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская валюта укрепилась более чем на 60% к доллару, достигнув рекордных значений за последние три года на фоне глобальных экономических процессов, отметили западные СМИ.

    Рубль продемонстрировал рекордный рост по отношению к доллару, отмечает Financial Times. С конца 2024 года, когда курс российской валюты превышал отметку в 100 рублей за доллар США, рубль укрепился более чем на 60%.

    Издание связывает такую динамику с несколькими факторами. Среди главных причин называются кризис на Ближнем Востоке, повышение мировых цен на энергоносители и сохранение высокой ключевой ставки Центробанком России.

    При этом эксперты отмечают и негативные последствия сильной национальной валюты. Чрезмерное укрепление рубля снижает конкурентоспособность экспортных товаров. Как заявил изданию один из руководителей крупного российского банка, это становится дополнительной финансовой нагрузкой для отечественных экспортеров.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, при этом сейчас россияне активизировали покупку долларов на фоне укрепления рубля и сезона отпусков.

    Ранее сообщалось, что в течение месяца рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.


    27 мая 2026, 18:43 • Новости дня
    Минфин России выплатил купон по евробондам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское финансовое ведомство перечислило средства для обслуживания государственного долга по двум выпускам внешних облигационных займов с погашением в 2026 и 2036 годах.

    Министерство финансов РФ осуществило выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям. Общая сумма переведенных средств составила более 222 млрд рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

    «Средства для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 220,1 млрд руб. (эквивалент 3,1 млрд долларов), а также для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2036 году в сумме 2,2 млрд руб. (эквивалент 26,5 млн евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится в официальном сообщении министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2030 году на сумму 4,8 млрд рублей.

    Весной прошлого года ведомство направило на погашение дохода по этим бумагам 5,2 млрд рублей.

    Ранее министерство запустило процедуру замещения суверенных еврооблигаций.

    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    27 мая 2026, 00:53 • Новости дня
    Силуанов объяснил подход к определению базовой цены на нефть

    Tекст: Антон Антонов

    Текущая конъюнктура нефтяного рынка не должна влиять на долгосрочные цели бюджетной политики страны, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    Силуанову был задан вопрос о том, какой эффект на бюджет окажет нынешняя конъюнктура нефтяного рынка. «Базовая цена на нефть (цена отсечения) – параметр долгосрочной бюджетной политики. То есть говорить о ее значении на каждый конкретный год не совсем корректно», – приводит ответ Силуанова «Коммерсантъ».

    По его словам, ежегодная корректировка этого показателя привела бы к размыванию целеполагания бюджетного правила, уровень базовой цены на нефть рассчитывается на горизонт от десяти лет и более. На столь длинной дистанции влияние текущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке на баланс рынка остается неочевидным. Стремление к энергетической безопасности подталкивает потребителей к альтернативным источникам энергии.

    Силуанов отметил, что разногласия между странами-экспортерами могут спровоцировать резкое падение нефтяных котировок, при котором на рынке останутся лишь компании с минимальными издержками добычи. В условиях растущего геополитического давления на логистику «чистая» цена реализации российской нефти сохраняется ниже мирового уровня, и рассчитывать на быстрое улучшение ситуации не стоит.

    Министр подчеркнул необходимость консервативного подхода к определению базовой цены. В качестве ответа на вопрос о возможном «плане Б» он назвал наличие достаточных резервов в Фонде национального благосостояния. Благоприятной ценовой конъюнктурой необходимо воспользоваться для восполнения ФНБ и снижения долгового бремени нефтяных компаний, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанов анонсировал изменение параметров федерального бюджета из-за новых макроэкономических условий.

    Глава ведомства указал на необходимость обеспечения финансовых обязательств страны даже в период очень низких цен на нефть.

    Месяцем ранее он назвал неактуальными прежние темпы снижения цены отсечения углеводородов в бюджетном правиле.

    27 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Потери США в операции против Ирана продолжили расти после ее «завершения»

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших военных США в операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14 человек, хотя операция официально уже завершена, следует из данных Пентагона.

    Ранее американские власти заявляли, что операция «Эпическая ярость» унесла жизни 13 военнослужащих. Согласно обновленной статистике, жертвами конфликта стали 14 военных США, передает РИА «Новости».

    Последние удары по территории Ирана наносились в начале недели. Теперь американская система анализа потерь зафиксировала еще одну смерть. Точные обстоятельства и личность умершего солдата пока не раскрываются.

    Известно лишь, что погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года. Эта потеря классифицируется военными как небоевая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется.

    В апреле Пентагон сообщил о 13  погибших американских военных.

    Белый дом в начале мая направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    27 мая 2026, 18:14 • Новости дня
    Минфин сообщил об отсутствии планов вводить налог на сверхприбыль

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти России сейчас не рассматривают возможность установления налога на сверхприбыль для бизнеса, заявили в Минфине.

    Министерство финансов России пока не обсуждает введение налога на сверхприбыль. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    «Сейчас таких обсуждений нет. Опять-таки, при обсуждении бюджета на следующую трехлетку, 2027–2029 годы, все в комплексе будем рассматривать, все доходы и расходы федерального бюджета», – пояснил замминистра. Он подчеркнул, что решения будут приниматься исходя из потребностей государства.

    По словам Сазанова, сначала необходимо сформировать расходную часть бюджета на ближайшие три года. Затем потребуется оценить возможные доходы с учетом макроэкономического прогноза Минэкономразвития. Лишь после этого будут приниматься решения о настройке налоговой системы, если в этом возникнет необходимость.

    Ранее Министерство финансов анонсировало осеннее обсуждение дополнительного сбора с бизнеса.

    При этом, позже глава ведомства Антон Силуанов категорически опроверг слухи о грядущем повышении налогов для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого депутаты Госдумы предложили ввести разовое налогообложение сверхприбыли банков.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    27 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Политолог Дизен: Россия может извлечь уроки из конфликта в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

    Конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, что успокоить Североатлантический альянс способна только сила, пишет Газета.RU.

    В эфире YouTube-канала Neutrality Studies эксперт подчеркнул необходимость изучения ближневосточного прецедента. «Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», – заявил политолог.

    По мнению Дизена, Вашингтон начал действовать гораздо осмотрительнее после того, как Тегеран подтвердил готовность к жесткому противостоянию. Специалист добавил, что Москве стоит взять пример с иранской стратегии и четко показать балтийским государствам неизбежность ответа за любые атаки по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские парламентарии пообещали военный ответ на американскую морскую блокаду.

    Американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    Позже президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Исламской Республикой.

    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ
    ВСУ заминировали трассу у Бердянска с помощью дронов
    На Украине заявили о скрытой войне Зеленского с ЕС
    Лидеры ЕАЭС заявили о рисках вступления Армении в Евросоюз
    Зеленский изменил состав ставки верховного главнокомандующего
    Президент Польши обвинил главу Минобороны в глупости
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • График выплаты детских пособий в июне 2026 года: когда придут единое пособие и выплаты из маткапитала

      В июне 2026 года российские семьи с детьми получат социальные выплаты по стандартному графику – переносов из-за праздников не ожидается. Основные даты перечисления детских пособий – 3, 5 и 8 июня. Однако с 1 июня стартует новый важный этап: начинается прием заявлений на ежегодную семейную налоговую выплату для работающих родителей с двумя и более детьми. Рассказываем, когда придут пособия в июне 2026 года, какие выплаты перечисляет Социальный фонд России (СФР) и кому повысят материальную поддержку.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

