    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Баку назвал дипломатическим позором резолюцию Европарламента по Азербайджану
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    15 комментариев
    1 мая 2026, 19:59 • Новости дня

    Reuters: Элита Ирана создала крупнейшую криптобиржу для обхода санкций

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая криптобиржа Ирана Nobitex, контролируемая наследниками династии Харрази, превратилась в скрытый финансовый коридор для структур под западными санкциями, включая КСИР, пишет Reuters.

    Сыновья из влиятельной иранской династии Харрази тайно управляют платформой Nobitex, передает Reuters.

    Братья Али и Мохаммад запустили эту площадку в 2018 году под вымышленной фамилией Агамир. Сегодня сервис обрабатывает около 70% всех криптовалютных транзакций в исламской республике.

    Платформа обслуживает 11 млн пользователей, что составляет десятую часть населения страны. Через нее проходят сотни миллионов долларов в интересах подсанкционных структур, включая иранский Центробанк и Корпус стражей исламской революции. При этом сама биржа до сих пор избегает ограничений со стороны западных государств.

    Представители компании категорически отвергают любые обвинения в связях с властями. «Nobitex – это частный и независимый бизнес. Он никогда не был подразделением правительства и не имел никаких отношений, договоренностей, соглашений или контрактов с Центральным банком Ирана, КСИР или любым другим государственным органом», – заявили в организации.

    Директор по разведке Crystal Intelligence Ник Смарт отметил, что сервисом пользуется огромное число рядовых граждан. По его словам, из-за этого аналитикам крайне сложно отличить легальную финансовую активность простых иранцев от теневых операций правящего режима. Сама биржа утверждает, что незаконные транзакции проводились без ведома руководства.

    Напомним, на этой неделе США ввели новые санкции против Ирана.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    30 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин предложил Трампу способ сохранить лицо в конфликте с Ираном

    Tекст: Анастасия Куликова

    В конфликте между США и Ираном наступила та фаза, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в прямое обсуждение урегулирования кризиса. Возможно, российский лидер предложил американскому коллеге вариант сохранения лица в аспекте иранской ядерной программы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся спустя день после того, как президент России принимал в Санкт-Петербурге главу МИД Ирана», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По его мнению, звонок российского лидера американскому коллеге стал ожидаемым.

    «Путин, по всей видимости, представил Трампу позицию Ирана, которую поддерживает и Москва – иначе, я думаю, мы не выступали бы посредниками. Кроме того, глава государства изложил Штатам вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке. Продолжительность разговора свидетельствует о том, что обсуждались исключительно важные вопросы, связанные с кризисом в Персидском заливе, в том числе и последствия для мировой экономики», – рассуждает собеседник.

    «Результаты нынешних событий в регионе повлияют на архитектуру отношений в мире, многополярность, позиции великих держав», – прогнозирует Ткаченко. В этой связи политолог счел заявления по Украине, сделанные по итогам разговора президентов, «ритуальными». «Мне кажется, это стало дипломатическим прикрытием, призванным снизить накал ожиданий относительно переговоров по ключевой теме беседы – кризис в Персидском заливе», – добавил спикер.

    Он предположил, что наступила та фаза конфликта между США и Ираном, когда Россия посчитала уместным и своевременным вступить в обсуждение. В этом контексте любопытно заявление Трампа после переговоров с Путиным о том, что Москва «тоже не хочет, чтобы у Исламской республики было ядерное оружие».

    «Я допускаю, что российский лидер предложил американскому коллеге вариант «сохранения лица» США в аспекте иранской ядерной программы. Идея не нова и состоит в том, что Россия вывозит на свою территорию запас обогащенного урана из Ирана», – указал эксперт, добавив, что в текущей ситуации Штаты в глазах всего мира выглядят проигравшими в конфликте.

    «Предложение же Москвы – это, своего рода, наш подарок Трампу в благодарность за то, что он сокращает вовлечение Вашингтона в украинский кризис», – считает Ткаченко. По его мнению, предположению американского президента о том, что конфликты на Украине и в Иране закончатся в одни сроки, едва ли можно назвать верным.

    «Они никак не связаны между собой. У этих конфликтов своя динамика, свои интересы. Если они вдруг разрешатся в один момент, то это окажется совпадением. Но мне кажется, что все-таки кризис на Украине завершится позже», – заключил аналитик.

    В среду Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, который продолжался более 1,5 часов. О содержании беседы рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, общение президентов велось в дружественном ключе, было откровенным и деловы.

    Путин первым делом высказал слова поддержки американскому коллеге в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице «Вашингтон Хилтон». «Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия», – цитирует Ушакова сайт Кремля.

    «Кстати, было упомянуто, что опасный инцидент произошел как раз накануне дня рождения первой леди США, 26 апреля. Мелании Трамп были переданы поздравления и отмечен ее вклад в усилия по воссоединению российских и украинских детей с семьями», – добавил помощник президента России.

    Он указал, что из вопросов международной повестки дня основное внимание главы государств уделили ситуации вокруг Ирана и в Персидском заливе. «Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки», – указал Ушаков.

    По его словам, российский лидер обратил внимание на неизбежные и крайне пагубные последствия в случае возобновления силовых действий в отношении Исламской республики со стороны США и Израиля. «И конечно, совсем неприемлемым и опасным видится вариант с наземной операцией на территории Ирана», – сказал помощник главы государства.

    Он сообщил, что Москва настроена содействовать развязке кризиса дипломатическим путем и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы. «В этих целях будут продолжены активные контакты с иранскими представителями, лидерами стран Персидского залива, а также с Израилем и, естественно, командой американских переговорщиков», – добавил Ушаков.

    Путин по просьбе Трампа охарактеризовал обстановку на линии соприкосновения: российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции противника, отметил чиновник. Российский лидер в ходе беседы упомянул, что с начала 2025 года Москва передала Киеву более 20 тыс. тел погибших, получила – чуть более 500.

    «И Владимир Путин, и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта. Российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории», – заявила помощник президента России.

    Путин в беседе с Трампом подтвердил, что цели военной операции будут достигнуты, подчеркнул Ушаков. Москва при этом, отметил он, предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса. Глава Белого дома позитивно оценил недавно объявленное РФ пасхальное перемирие, а Путин заявил ему о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы. Американский президент активно поддержал инициативу.

    Трамп, в свою очередь, назвал беседу с Путиным хорошей. По словам главы Белого дома, российский лидер заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил он. Трамп рассказал, что ранее президент России был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.

    Он предположил, что военные действия в Иране и на Украине могут завершиться в одни сроки. Американский лидер также сообщил, что Путин предложил помочь с решением конфликта на Ближнем Востоке.

    Отметим, телефонный разговор президентов стал 12-м с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года, а предыдущий – состоялся 9 марта.

    Комментарии (15)
    29 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    Трамп: Мерц не понимает, что говорит
    Tекст: Мария Иванова

    Заявление немецкого канцлера об унижении дипломатов США в Иране вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, упрекнувшего оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Политический конфликт разгорелся из-за разногласий вокруг иранской ядерной программы, передает Bloomberg.

    Ранее Фридрих Мерц заявил студентам, что американские переговорщики терпят унижение от руководства Исламской республики, а стратегия выхода США из кризиса остается неясной. Немецкий политик также высоко оценил мастерство дипломатов из Тегерана.

    Ответная реакция последовала незамедлительно в соцсети Truth Social. «Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие. Он не понимает, о чем говорит!» – написал Дональд Трамп. Политик добавил, что появление атомной бомбы у Тегерана сделает весь мир заложником ситуации.

    Американский деятель подчеркнул, что жесткое давление на ядерную программу следовало оказать давным-давно. Кроме того, глава Белого дома связал экономические трудности Германии с некомпетентностью ее нынешнего руководства. Официальный представитель канцлера отказался комментировать эти выпады.

    Берлин последовательно требует от Тегерана прекратить обогащение урана и отказаться от создания атомного оружия. Издание отмечает, что инцидент подчеркивает растущее разочарование европейских лидеров в выстраивании отношений с Трампом.

    Напомним, накануне Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном.

    Канцлер ФРГ поддержал прекращение огня между США и Ираном.

    Президент США на прошлой неделе  выдвинул Ирану новый ультиматум.

    Комментарии (14)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 11:32 • Новости дня
    Яхта Мордашова под флагом России прошла Ормузский пролив
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал близкий к Мордашову источник.

    Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров «Северстали» Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и направлялась во Владивосток, передает РИА «Новости».

    По словам источника, близкого к Мордашову, судно шло под российским флагом и действовало строго по утвержденному маршруту, не нарушая международное морское право и навигационные правила.

    Источник подчеркнул, что маршрут и характер движения были исключительно гражданскими и частными.

    Собеседник агентства добавил, что Иран не препятствовал перемещению яхты, поскольку она является гражданским судном дружественной страны и осуществляла мирный транзит. По его словам, у американской стороны также не возникло вопросов, так как яхта не заходила в иранские порты и не связана с Ираном.

    Особо отмечается, что Алексей Мордашов – один из немногих владельцев подобных судов, кто зарегистрировал свою яхту в России. Российский флаг, по словам источника, стал главным фактором, обеспечившим безопасный транзит.

    Он пояснил, что уникальная ситуация сложилась благодаря тому, что иранские власти не трогают суда под флагами дружественных стран, а США не блокируют те, которые не заходят в иранские порты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран ввел исключения из новых сборов за проход через Ормузский пролив для ряда дружественных стран, включая Россию.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о сохранении для российской стороны возможности прохода через Ормузский пролив.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о принятии всех необходимых мер для безопасного прохода судов дружественных стран через Ормузский пролив.

    Комментарии (23)
    29 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Путин предостерег Трампа от наземной операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул неприемлемость и опасность перехода к наземной операции в Иране, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин акцентировал внимание на том, что любые силовые действия США и Израиля могут привести к крайне пагубным последствиям не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, передает ТАСС.

    Российский президент отметил, что вариант с проведением наземной операции на территории Ирана видится «совсем неприемлемым и опасным».

    Напомним, Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом, в ходе которого поддержал решение США о продлении перемирия вокруг Ирана.

    Комментарии (9)
    29 апреля 2026, 11:25 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предрекла Европе долгий энергетический кризис
    Tекст: Мария Иванова

    Американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в среду перед Европарламентом в Страсбурге, заявила о долгосрочных экономических проблемах для региона, передает Bloomberg.

    «Есть также суровая реальность, с которой нам всем нужно столкнуться: последствия этого конфликта могут отдаваться эхом в течение нескольких месяцев или даже лет», – подчеркнула она.

    Тревожное заявление прозвучало на фоне энергетического кризиса и проблем с поставками. Ситуация обострилась после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив – важнейший водный путь для коммерческого судоходства. Сейчас европейские страны страдают от высоких цен на нефть и газ, опасаясь дефицита таких важных товаров, как авиатопливо и удобрения.

    С конца февраля Евросоюз потратил на импорт ископаемого топлива дополнительные 27 млрд евро (31,6 млрд долларов). Аналитический центр Bruegel также подсчитал, что страны объединения выделили более 10 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от растущих цен на энергоносители.

    На прошлой неделе Еврокомиссия предложила первый комплекс мер по преодолению надвигающегося кризиса, однако на пятничном саммите лидеры ЕС потребовали более решительных шагов. При этом среди политиков существуют разногласия относительно темпов поддержки: некоторые выступают за постепенный подход, тогда как другие настаивают на немедленном принятии более масштабного пакета мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке заставило мир задуматься о безопасности Малаккского пролива.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о дополнительных тратах ЕС на импорт ископаемого топлива в размере более 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.

    Комментарии (19)
    30 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил Германии выводом американских войск

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за резких разногласий по иранскому кризису администрация США рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Германии, где сейчас размещены 35 тыс. американских солдат.

    Американское руководство рассматривает варианты изменения военного присутствия в Европе, передает Bloomberg.

    «Соединенные Штаты изучают и пересматривают возможное сокращение войск в Германии, и решение будет принято в течение короткого периода времени», – заявил Дональд Трамп.

    В Белом доме связали эту публикацию президента с недавними словами немецкого канцлера Фридриха Мерца.

    Ранее глава правительства Германии отметил, что Иран откровенно унижает американских переговорщиков при обсуждении военного конфликта. В ответ американский лидер указал на полную некомпетентность Мерца в этом вопросе. Трамп также напомнил союзникам по НАТО о необходимости оказывать больше поддержки Вашингтону и Израилю.

    Во время первого срока политик уже пытался вывести 9,5 тыс. солдат с территории европейского союзника. Тот план не был реализован до конца, и сейчас в Германии остаются около 35 тыс. военнослужащих США. На фоне растущих разногласий британский король Карл III во время визита в Конгресс призвал Америку отказаться от изоляционизма.

    Конфликт вокруг Ирана привел к закрытию Ормузского пролива, что спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоносители. Трамп подчеркнул готовность продолжать жесткую блокаду судов, направляющихся в иранские порты. Президент добавил, что категорически отверг последнее предложение Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об унижении США иранскими лидерами. Президент США в ответ упрекнул оппонента в абсолютном непонимании проблемы.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал слова американского лидера о сокращении военного контингента черной меткой для немецкого политика.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 16:40 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах Ирана прорвать морскую блокаду США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран пригрозил Вашингтону беспрецедентными военными мерами в случае продолжения попыток ограничить судоходство в регионе.

    Иран намерен жестко отреагировать на действия американского флота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV. По данным источников, Вооруженные силы Ирана считают, что на действия США необходимо дать «карающий ответ».

    Отмечается, что ранее армия осознанно проявляла сдержанность ради возможности дипломатического урегулирования конфликта. Теперь же военное руководство готово применить практические и беспрецедентные меры в случае продолжения морской блокады со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили 37 судов в рамках морской блокады Ирана. ВМС США перехватили в Аравийском море связанный с поставками иранских энергоносителей танкер. Советник председателя парламента исламской республики Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Соединенных Штатов.

    Комментарии (2)
    28 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    США ввели новые санкции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США принял решение о введении новых антииранских санкций в отношении 17 граждан и 18 компаний, в том числе из Китая.

    Санкции были введены против 17 физических лиц и 18 организаций, среди которых есть структуры из Китая, передает РИА «Новости». Решение принято американским Минфином в рамках ужесточения антииранского давления.

    В этот раз ограничения затрагивают не только иранские, но и китайские предприятия, связанные с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Тегерану новыми мерами воздействия в случае провала переговоров.

    Неделей ранее американские власти ввели ограничительные меры против восьми уроженцев Ирана и авиаперевозчика Mahan Air.

    Комментарии (2)
    29 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    США отказались принять мирные предложения Ирана
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов, несмотря на предложение Тегерана открыть Ормузский пролив в обмен на завершение конфронтации.

    Президент США Дональд Трамп не принял мирные предложения иранской стороны по урегулированию конфликта, передает РБК со ссылкой на портал Axios. Иранская инициатива предполагала открытие Ормузского пролива и расположенных в нем портов для завершения противостояния, а обсуждение ядерной программы откладывалось на будущее.

    Американский лидер объяснил свой отказ высокой эффективностью текущего давления на исламскую республику. «Блокада эффективнее бомбардировок. Они задыхаются, как набитая свинья. И для них это будет еще хуже. У них не должно быть ядерного оружия», – заявил глава государства.

    По оценке американского президента, нефтяная инфраструктура Ирана находится в критическом состоянии. Нефтехранилища и трубопроводы страны переполнены из-за невозможности экспортировать сырье в условиях жестких санкций. Вашингтон намерен сохранять блокаду до тех пор, пока Тегеран полностью не откажется от разработки ядерного оружия на условиях США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран выступил с инициативой разблокировать Ормузский пролив ради прекращения боевых действий. Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американские власти продолжат оказывать максимальное давление на Иран.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство юстиции Соединенных Штатов инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перехватили два связанных с Ираном нефтяных танкера, передает Bloomberg.

    Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что Министерство юстиции уже запустило процесс конфискации, однако детали процедуры и дальнейшая судьба судов пока не раскрываются из соображений безопасности.

    Американские военные поднялись на борт танкеров Tifani и Phonix (также известного как Majestic X) на прошлой неделе недалеко от Шри-Ланки. После этого суда продолжили движение по Индийскому океану, несколько раз меняя курс. Действия США являются частью кампании «Операция Экономическая ярость», объявленной президентом Дональдом Трампом 12 апреля для усиления давления на Тегеран.

    Министр финансов Скотт Бессент заявил, что блокада не позволяет Ирану экспортировать нефть. «Мы думаем, что иранские хранилища скоро будут заполнены. Им придется начать консервировать свои скважины, что приведет к постоянным проблемам», – отметил он в интервью Fox Business.

    Конфискация нефти с иранских судов станет эскалацией экономического наступления администрации Трампа. Подобный механизм уже применялся ранее: в конце февраля Минюст США подал иск об изъятии почти двух млн баррелей венесуэльской нефти с танкера, связанного с иранским Корпусом стражей исламской революции. Аналогичные меры принимались в 2023 и 2021 годах, а также в отношении судов, направлявшихся в Венесуэлу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжат оказывать давление на Тегеран с помощью военно-морской блокады.

    ооруженные силы США провели операцию по перехвату судна Majestic X с иранской нефтью в Индийском океане.

    Ранее американские военные задержали танкер Tifani в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

    Комментарии (8)
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Wall Street Journal. Решение было принято после обсуждения альтернативных сценариев, включая возобновление бомбардировок и выход из конфликта, которые были признаны более рискованными.

    По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.

    В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.

    Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.

    Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.

    Комментарии (6)
    1 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Тегеран выступил против присутствия коалиции Европы в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Ирана категорически отвергли планы западных стран по созданию коалиции в Ормузском проливе, назвав иностранное вмешательство недопустимым.

    Любое иностранное присутствие в Ормузском проливе, включая силы европейской коалиции, является неприемлемым для Ирана, передает ТАСС. Об этом заявил посол страны в Италии Мохаммад Реза Сабури.

    «С точки зрения Исламской Республики Иран любое иностранное вмешательство или присутствие в Ормузском проливе неприемлемо. Это относится и к недавним планам и заявлениям, представленным в качестве инициатив Великобритании и Франции, а также европейской коалиции. Иран отвергает и осуждает эти планы и действия, считает их неприемлемыми», – подчеркнул дипломат.

    Представитель Тегерана призвал западные страны обратить внимание на истинные причины напряженности в регионе. По его словам, кризис спровоцирован действиями США и Израиля против Ирана как прибрежного государства. Дипломат добавил, что для обеспечения безопасности судоходства необходимо уважать территориальную целостность республики и оказать политическое давление на Вашингтон и Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США предложила другим странам сформировать новый альянс для возобновления движения судов в Ормузском проливе. Лидеры ряда европейских государств выразили готовность внести вклад в обеспечение свободы судоходства в этом регионе. Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал пресечь любые попытки злоупотреблений со стороны третьих государств.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Reuters заявило о переходе власти в Иране к КСИР
    Tекст: Антон Антонов

    После гибели аятоллы Али Хаменеи реальная власть в Иране сконцентрировалась в руках сторонников жесткой линии из Корпуса стражей исламской революции, передает Reuters.

    По данным Reuters, роль нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи преимущественно сводится к легитимизации политических шагов, предпринимаемых военными.

    Высокопоставленный представитель правительства Пакистана пожаловался, что «иранцы мучительно медлительны в своих ответах». Он добавил, что из-за изменений в структуре командования реакция Тегерана иногда занимает два или три дня.

    Аналитики подчеркивают, что главным препятствием для сделки с США остаются разногласия между предложениями Вашингтона и требованиями иранских силовиков. Несмотря на давление, спустя девять недель конфликта в стране не наблюдается признаков раскола системы или массовых уличных протестов.

    Аналитики считают, что происходит смещение власти от духовенства к сектору безопасности, реальная власть принадлежит лидерам военного времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи после тяжелого ранения делегировал принятие ключевых решений иранским генералам. Существенное влияние на управление государством сохранило руководство Корпуса стражей исламской революции. При этом гибель предыдущего лидера страны в начале конфликта не подорвала боеспособность иранской армии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:06 • Новости дня
    Тегеран уличил Пентагон во лжи о военных расходах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Реальные затраты Вашингтона на военные действия на Ближнем Востоке оказались в четыре раза выше официальных оценок американского оборонного ведомства, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

    Американская администрация потратила на удары по иранским объектам около 100 млрд долларов.При этом косвенные издержки для простых граждан оказались еще более существенными. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

    Свою позицию дипломат опубликовал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). «Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в 100 млрд долларов, что в четыре раза больше заявленной суммы», – написал глава ведомства.

    Арагчи добавил, что финансовое бремя для американских налогоплательщиков продолжает увеличиваться, достигая 500 долларов в месяц на каждую семью. Подводя итог, министр отметил, что приоритет израильских интересов означает пренебрежение нуждами самих американцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отсчет 60 дней для начала военной операции США против Ирана без одобрения Конгресса был приостановлен из-за перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности продолжать диалог с США при условии отказа Вашингтона от провокаций. Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия судов Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Комментарии (0)
