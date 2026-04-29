Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
Трамп поручил готовиться к длительной блокаде Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сочтя возобновление бомбардировок более рискованным вариантом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам готовиться к длительной блокаде Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Wall Street Journal. Решение было принято после обсуждения альтернативных сценариев, включая возобновление бомбардировок и выход из конфликта, которые были признаны более рискованными.
По данным издания, обсуждения проходили в ситуационной комнате, где Трамп настоял на продолжении давления на экономику Ирана и ограничении его нефтяного экспорта. Одной из мер стало препятствие заходу судов в иранские порты и их выходу из страны.
В ходе беседы с газетой заместитель пресс-секретаря США Анна Келли заявила, что блокада позволяет Америке «обладать максимальным влиянием» на иранские власти. По ее словам, президент США примет соглашение только в том случае, если оно обеспечит национальную безопасность страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривал вариант возобновления ограниченных военных ударов по Ирану и установления блокады Ормузского пролива.
Позднее президент США отказался снимать морскую блокаду с Ирана до заключения сделки.
Вскоре он объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана единого предложения по урегулированию.