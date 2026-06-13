Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
МИД: Киев не сможет уйти от ответственности за преступление в Старобельске
Киевский режим не сможет избежать наказания за целенаправленную атаку беспилотников на студенческое общежитие в Старобельске, несмотря на все старания Запада, заявил МИД.
Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что западные страны безуспешно пытаются выгородить украинское руководство.
«Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада снять ответственность с Банковой или подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк»», – следует из сообщения МИД. Дипломаты добавили, что данное преступление не имеет срока давности.
Трагедия произошла 22 мая, когда дроны дважды ударили по колледжу Луганского государственного педагогического университета, унеся жизни 21 человека. В результате атаки 49 студентов получили ранения, среди которых оказалось 19 несовершеннолетних. Официальный представитель министерства Мария Захарова ранее отмечала, что Москва сделает все возможное для прорыва информационной блокады вокруг этого события.
Для объективного освещения ситуации Россия организовала пресс-тур на место трагедии для 51 иностранного журналиста из 19 государств. В начале июня Старобельск также посетили представители Международного комитета Красного Креста. Позже российские дипломаты передали представителям ООН в Москве материалы, подтверждающие причастность украинских военных к удару.
Посетивший место удара американский экс-разведчик Скотт Риттер полностью исключил версию случайной ошибки Вооруженных сил Украины.
Заместитель главы МИД Сергей Рябков указал на крайний цинизм западных стран по отношению к трагедии в Старобельске.