Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
В результате атаки БПЛА в Саратовской области погибли два человека
В результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«В результате атаки вражеских БПЛА погибли два человека», – сообщил Бусаргин в «Максе».
Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона заверил, что семьям предоставят необходимую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Саратова и Энгельса.
ПВО ликвидировала шесть беспилотных летательных аппаратов, которые летели в сторону Москвы.